Covid-19 : comment les chiffres ont évolué avec l’instauration du pass sanitaire

Un contrôle de pass sanitaire devant l'entrée du chateau de Guédelon à Treigny-Perreuse-Sainte-Colombe (Yonne). Photo d'illustration. (ALEXANDRE MARCHI / MAXPPP)

Il est encore trop tôt pour mesurer l'impact du pass sanitaire sur la circulation du virus, mais le fait de réserver l'accès des trains, des restaurants, et autres lieux de loisirs aux seules personnes vaccinées, immunisées ou testées négatives ont eu une vertu claire : celle d’inciter certains Français à se faire vacciner.

La part des 12-17 ans totalement vaccinés a doublé depuis fin juillet (ils sont 32% aujourd’hui) et 70% des Français ont désormais reçu au moins une injection. Par ailleurs, l'évolution des courbes épidémiques cet été est encourageante. Le taux de reproduction du virus est en chute libre depuis le 20 juillet. Et celle du taux d’incidence (donc le nombre de cas positifs pour 100 000 habitants) s’est cassée depuis fin juillet. L'épidémie progresse donc moins vite. Les experts de Santé publique France (SPF) y voient clairement un lien avec la vaccination et avec ces règles de distanciation sociale mises en place.

Le pass sanitaire, système encore perfectible

Il y a par exemple certains établissements qui demandent des tests négatifs de moins de 72 heures seulement. Or avec le variant Delta (qui représente aujourd’hui 98% des infections), on peut devenir contagieux 48 heures après la contamination. Par ailleurs, le pass ne deviendra obligatoire pour les 12-17 ans qu'à partir du 30 septembre. Ce qui fait dire au Pr Philippe Amouyel, médecin de santé publique au CHU de Lille, qu’actuellement il faudrait quand même par précaution garder son masque le plus possible en intérieur, y compris dans les zones où ce pass sanitaire est exigé (au cinéma par exemple).

Si l'épidémie progresse moins vite, on pourrait avoir atteint un plateau. C’est ce que montrent les courbes en France métropolitaine mais prudence. Il y a une grande inquiétude sur la circulation du virus chez les jeunes à la rentrée car ils constituent une réserve de population non vaccinée. Selon les projections de l’institut Pasteur, les moins de 18 ans pourraient représenter courant septembre près de la moitié des cas de Covid et la moitié des contaminations. D’où l’enjeu, en cette rentrée, de leur vaccination à partir de 12 ans, de celle de leur entourage et aussi des tests Covid en milieu scolaire.