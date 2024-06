Climat : Météo-France déploie une deuxième bouée météorologique au large de la Corse pour mieux anticiper les orages et les tempêtes

Météo-France vient de déployer, jeudi 20 juin, une deuxième bouée météorologique au large de la Corse, pour mieux anticiper les phénomènes extrêmes. Un an après la mise à l’eau d’une première bouée météorologique au large d’Ajaccio, cette deuxième bouée vient d’être ancrée au large de Porto-Vecchio, le but est d’éviter d’être surpris par des orages ou des tempêtes, comme celle du 18 août 2022. Ce jour-là, alors que la Corse était seulement placée en alerte jaune, donc modérée, par Météo France, des rafales beaucoup plus violentes que prévu, dépassant parfois les 200 km/h, avaient frappé l’île en entraînant la mort de cinq personnes, et de nombreux dégâts.



Ces bouées météorologiques sont assez imposantes. Il faut imaginer des plateformes flottantes jaunes de 7 mètres de haut, dont la moitié est immergée. Elles sont ancrées au fond de la mer, alimentées par des panneaux solaires, et équipées de différents instruments pour mesurer localement la force du vent, la température, la hauteur et la fréquence des vagues, la pression atmosphérique et l'humidité. Toutes les données sont transmises en direct et alimentent, différents modèles de prévisions météorologiques.

Détecter la naissance d’une perturbation



Ces données captées par la bouée sont complémentaires des observations par satellites pour anticiper un orage ou une tempête. Elles permettent de détecter la naissance d’une perturbation en pleine mer, alors même qu’elle n’est pas encore détectable par des observations spatiales, des radars météorologiques ou les stations terrestres installées sur le littoral. Ces bouées météo sont très précieuses dans un contexte de dérèglement climatique, car la Méditerranée, qui se réchauffe et génère davantage d'évaporation, engendre un risque plus grand de pluies violentes, tempêtes ou orages pouvant gagner le littoral rapidement.

Dans ce cas, chaque minute compte pour pouvoir donner l’alerte. D’ici fin 2024, cinq bouées de ce type seront donc déployées tout autour de la Corse. La prochaine, la troisième, sera amarrée au large de Calvi en septembre. Pour l’instant, seules deux bouées sur cinq fonctionnent, mais c'est suffisant pour commencer à améliorer les prévisions pour la Corse. La première bouée installée l’année dernière, aurait, a elle seule, permis de mieux anticiper, avec 45 min d’avance, le coup de vent meurtrier d'août 2022, indique Météo France. La deuxième bouée, qui vient d'être mise en fonction, permettra de mieux prévoir les risques d’orages dès cet été et à l’automne, notamment sur l’est de la Corse.