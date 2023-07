Canicule : d’ici 2100, le changement climatique pourrait nous faire perdre jusqu'à 58 heures de sommeil par an

Tandis que les températures flirtent avec les 40°C en pleine journée localement en France, la nuit, le mercure ne baisse pas vraiment et peuvent empêcher de dormir. D'ailleurs, les perturbations du sommeil en lien avec la chaleur et le réchauffement climatique sont particulièrement inquiétantes.

Le réchauffement climatique nous a fait déjà perdre, à chaque habitant de la planète, 44 heures de sommeil par an en moyenne. D’ici la fin du siècle, nous pourrions en perdre jusqu'à 58, si on garde la même trajectoire de réchauffement. C’est l'équivalent de sept nuits blanches sur l’année (à cause de l'excès de chaleur). Ces chiffres proviennent d’une étude parue l’année dernière, après analyse du sommeil de 47 000 personnes dans 68 pays, du monde.

Plus globalement, ces chiffres ont montré aussi que la probabilité de perdre une heure de sommeil, parce qu’on a chaud et qu’on se retourne sans arrêt dans son lit, est multipliée par trois, dès que la température dépasse les 25°C à l’extérieur.

La chaleur perturbe autant le sommeil surtout parce qu’elle retarde l’endormissement, car c'est physiologique, notre corps a besoin de se refroidir pour entrer dans le sommeil. Les personnes âgées peuvent avoir encore plus de mal que les autres à dormir l'été, car leur l’organisme ne régule plus aussi bien la température. La perte de sommeil, due a la chaleur, est deux fois plus élevée que la moyenne, chez les plus de 65 ans.

Pas de douche froide

Quelques conseils pour se rafraîchir, notamment avant de se coucher : mieux vaut éviter la douche froide, car même si elle est agréable sur le moment, elle entraîne un resserrement des vaisseaux sanguins, qui fait remonter la température corporelle plus vite ensuite. La douche tiède est préférable.

Enfin, même s'il fait très chaud, il est aussi conseillé de ne pas dormir tout nu, mais de garder sur soi un drap, ou une tenue large en coton ou lin. Sinon la transpiration s’accumule sur le corps, elle ne s’évacue pas et n’est pas absorbée, ce qui peut en milieu de la nuit, une fois qu’on est endormi, nous faire prendre froid.