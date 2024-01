Biodiversité : comment participer à la grande opération annuelle de comptage des oiseaux

Cette opération initiée par la Ligue de protection des oiseaux et le Muséum d'histoire naturelle se déroule samedi et dimanche. Elle vise à faire un état des lieux de la présence des oiseaux dans les jardins durant l'hiver. Le constat effectué à partir des observations des dernières années est inquiétant.

Le comptage des oiseaux de jardins a lieu durant le week-end du 27 et 28 janvier. Cette opération de sciences participatives, organisée par la Ligue de Protection des oiseaux et le Muséum d’histoire naturelle, permet le suivi des espèces d’oiseaux les plus communes. Pour participer il suffit d’une heure durant laquelle, il faut observer depuis son jardin, ou son balcon, tous les oiseaux qui se posent au sol, et compter les espèces aperçues. Pas besoin d'être connaisseur, il existe des guides, et des fiches sur le site oiseauxdesjardins.fr.



En 2023, les oiseaux les plus fréquemment observés étaient les rouges-gorges, les moineaux ainsi que les mésanges bleues et charbonnières. Ces oiseaux sont repérés dans plus des deux tiers des jardins Français. Les dernières éditions ont permis de constater qu'il y a globalement plus d’oiseaux dans les jardins en hiver qu'il y a 10 ans et qu'il y en a également plus qu'au printemps. Cela s’explique à la fois par l’arrivée d’oiseaux migrateurs, comme des pinsons, rouges-gorges, ou mésanges, qui viennent d’Europe du Nord pour passer l’hiver chez nous, mais aussi par l'arrivée des oiseaux des campagnes, qui en période froide, ne trouvent plus autant de nourriture dans les zones rurales qu’avant. Ils se réfugient donc en ville car ils ont faim.

Des effectifs globalement en déclin

Cette présence d'oiseaux dans les jardins l’hiver est un trompe l'œil, car au printemps, les migrateurs et les oiseaux des campagnes repartent. Le constat est malheureusement assez sombre. Pour 41% des espèces communes de nos jardins, les effectifs du printemps sont en déclin depuis 10 ans. Ce bilan rejoint celui d'autres observations montrant une baisse de 30% des populations d’oiseaux dans les campagnes depuis 15 ans. Cela s’explique notamment par l’urbanisation, la disparition d'abris naturels, et la diminution des ressources alimentaires pour les oiseaux, notamment avec la baisse des populations insectes.

Les particuliers peuvent néanmoins agir. Même si cette perte de biodiversité dépasse largement l'échelle des jardins, il est toujours utile d’installer des mangeoires avec des graines de tournesol, ou des morceaux de pomme, souligne Marjorie Poitevin, animatrice de l’Observatoire des oiseaux de jardin. Il est aussi possible dit-elle, de commencer à installer des abris. En hiver, les oiseaux ne nichent pas tout de suite, mais ils prospectent déjà pour le printemps.