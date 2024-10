Astronomie : "la comète du siècle", visible à l'œil nu traverse le ciel français

La comète Tsuchinshan-ATLAS a été surnommée "la comète du siècle", par de nombreux scientifiques et dans plusieurs articles. Cependant, pour certains astronomes, comme Éric Lagadec, qui travaille à l'Observatoire de la Côte d'Azur, ce surnom est peut-être exagéré. "On n'est qu'en 2024, pour parler de comète du siècle, il faudrait attendre 2100", dit-il prudemment. Il est vrai qu'une autre comète, toute aussi impressionnante, pourrait apparaître dans les prochaines années.

En revanche, il reconnaît que Tsuchinshan-ATLAS s'annonce très brillante et donc visible à l'œil nu depuis l'hémisphère nord, au soir du 11 octobre 2024 et ce pour plusieurs jours. Pour la voir au mieux, ce sera au coucher du soleil et il faudra regarder vers l'horizon, en direction du soleil. Si le temps est évidemment dégagé, un point lumineux sera clairement visible et il sera peut-être possible de voir ce qu'on appelle sa chevelure, la queue typique d'une comète qui se forme lorsqu'elle s'approche du soleil.

La définition d'une comète

Une comète est un mélange de roches, de glaces et de poussières, qui proviennent des confins de l'univers. En l'occurrence, cette "comète du siècle" vient du nuage d'Oort, une région bien connue et véritable réservoir de comètes, située aux frontières du système solaire.

Parmi ces milliards de comètes, certaines sont attirées par le Soleil. C'est le cas de Tsuchinshan-ATLAS, qui a été détectée pour la première fois en janvier 2023. Elle a ensuite été aperçue et prise en photo, quelques jours avant le 11 octobre, avant qu'elle ne passe derrière le soleil.

Une photo inédite de la comète C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), prise par l’astronaute Don Pettit le 7 octobre depuis l’ISS.

Noyée dans la lumière du lever de soleil orbital, la comète se trouvait à seulement 8,8° du Soleil ! ☀️☄️



📷: Don Pettit, partagée par Robert D. Matson. pic.twitter.com/fDi6YJhyQK — Xplora (@XploraSpace) October 9, 2024

Il reste à savoir si elle a résisté à ce passage, puisque quand elle s'en approche, elle dégaze et forme la fameuse queue de comète. Sa taille ainsi que sa luminosité dépendra donc de cette trajectoire. L'astronome Éric Lagadec compare cette comète au comportement des chats, qu'il est parfois difficile de prédire.

Tsuchinshan-ATLAS arrive à point nommé pour l'opération "Jour de la nuit", qui a lieu samedi 12 octobre. Plus de 500 événements et des extinctions d'éclairages publics sont prévus, sur tout le territoire, pour promouvoir l'observation du ciel et la lutte contre la pollution lumineuse.