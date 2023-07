Anthropocène : est-on entré dans un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre ?

L'anthropocène est une nouvelle époque géologique que des scientifiques tentent de faire reconnaître officiellement.

Le lac Crawford, près de Toronto au Canada, a été reconnu depuis mardi 11 juillet comme site de référence du commencement de l'anthropocène. Ce plan d'eau d'un kilomètre carré a été choisi, car il concentre beaucoup de traces emblématiques des activités humaines. Par exemple, des sédiments chargés de micros plastiques, des cendres issues de la combustion du pétrole et du charbon, des concentrations de pollens qui témoignent de l'évolution de la végétation et des changements de températures, et même des retombées d'explosions liées aux essais nucléaires.

>> Canada : des scientifiques proposent que le lac Crawford soit la référence de l'anthropocène, période marquée par l'action de l'homme



Ces éléments sont la preuve qu'un nouveau chapitre de l'histoire de la Terre s'est ouvert. Pour ce groupe de travail scientifique, qui a démarré ses travaux il y a 14 ans, et qui a choisi ce site, nous sommes entrés dans une nouvelle ère géologique, celle de l'anthropocène, du grec "anthropos" qui signifie "humain".

Pour ces scientifiques, nous avons quitté l'holocène, c'est-à-dire la période tempérée qui a démarré il y a 12 000 ans, à la fin de la dernière glaciation et qui a permis le développement de l'espèce humaine. Car une rupture s'est produite : certains équilibres environnementaux et climatiques ont été rompus sous l'influence des activités humaines et sous l'influence des émissions de gaz à effet de serre bien sûr, mais aussi sous l'influence de certaines pollutions plastique, chimique, nucléaire, qui vont marquer la terre pour plusieurs millénaires, ainsi que des pressions exercées sur les ressources naturelles et la biodiversité.

Changement de période, ou pas ?

Pour ces scientifiques, les changements ont été tellement rapides qu'ils font entrer la planète dans une période d'incertitude inédite sur le plan climatique et environnemental. Une période qui mérite donc un nouveau nom. Mais ce n'est pas encore gagné, car, officiellement, nous sommes toujours dans l'holocène. La Commission internationale de stratigraphie, qui valide les appellations géologiques, a des règles strictes, notamment celle d'identifier un marqueur primaire qui marque le changement de période.

Pour les défenseurs de l'anthropocène, ce pourrait être par exemple le plutonium rejeté par des essais nucléaires, car il y en a très peu à l'état naturel. Cela ferait donc démarrer cette nouvelle ère autour de 1945 - 1950, période qui correspond aussi à l'accélération de la consommation humaine, de la production industrielle.

Les débats scientifiques risquent d'être longs : il a par exemple fallu 27 ans, pour que la communauté scientifique internationale valide l'existence du quaternaire, l'ère géologique durant laquelle l'homme est apparu.