Alcool : le phénomène du "binge drinking" reste préoccupant en France, malgré une baisse de la consommation quotidienne

Avec 10,5 litres d’alcool pur consommé par an et par adulte en moyenne, les Français boivent toujours beaucoup d'alcool, mais moins qu'avant. Selon Santé publique France, le phénomène "d'alcoolisation ponctuelle importante" est par néanmoins en hausse chez les femmes de plus de 35 ans.

La consommation régulière d’alcool a tendance à baisser en France depuis 30 ans, mais le phénomène d'alcoolisation ponctuel demeure inquiétant, selon l'étude de Santé publique France publiée mardi 23 janvier. La proportion d’adultes consommant de l’alcool tous les jours a été divisée par trois en 30 ans. Elle ne concerne désormais plus que 8% des Français. La part de Français consommant de l’alcool chaque semaine diminue aussi, mais il existe des différences de consommation selon le sexe, les âges et les régions.

La tendance au "binge drinking", plus de six verres d’alcool consommés en une seule occasion reste stable chez les hommes mais elle est en augmentations chez les femmes de plus de 35 ans. Par ailleurs, ce phénomène "d'alcoolisation ponctuelle importante", comme l’appellent les spécialistes, est plus important que la moyenne en Auvergne-Rhône-Alpes, Bretagne et Pays de la Loire. Enfin, de façon générale, si les moins de 25 ans consomment de l’alcool deux fois moins souvent que les plus de 75 ans. Ils boivent, à chaque occasion, deux fois plus que leurs aînés en moyenne.

Une consommation d'alcool forte en France



Même si les Français consomment moins d’alcool qu’il y a 30 ans, la France reste parmi les plus gros consommateurs d’Europe. Avec 10,5 litres d’alcool pur consommé par an et par adulte en moyenne, la France se place devant l’Espagne, l Allemagne ou au Royaume-Uni. Une situation préoccupante, car la consommation d’alcool est responsable de 41 000 décès par an, rappelle Santé publique France, et conduit aussi à des complications hépatiques, cardiovasculaires, neurologiques. Une soixantaine de maladies et 8% de tous les nouveaux cas de cancer sont liés à l’alcool.





Le défi du mois sans alcool, appelé "Dry january", est une bonne idée. Les études montrent que lorsqu'on arrive à réduire sa consommation pendant quelque temps, le changement d'habitude peut perdurer en général dans le temps. En France, les derniers chiffres montrent qu’autour de 4% des Français ont relevé ce défi de réduire leur consommation d’alcool en janvier, et parmi eux plus de la moitié ont durablement réduit leur consommation ensuite.