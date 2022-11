Une plante a domestiqué son agresseur

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon nous parle aujourd'hui d'une plante de la famille des arums qui a su s'adapter à des punaises qui viennent la polliniser.

franceinfo : On a trouvé, dans la forêt tropicale du Costa Rica une plante qui s’est transformée pour domestiquer son pire ennemi ?

Mathilde Fontez : Oui, c’est sans précédent une telle métamorphose. Cette plante s’appelle syngonium hastiferum. C’est une plante de la famille des arums, une touffe de feuilles vertes brillantes, de grosses fleurs blanches allongées. Elle fait partie de la famille des arums, sauf qu’une équipe de biologistes autrichienne a découvert que contrairement à toutes les autres plantes de sa famille, hastiferum ne se fait pas polliniser par des coléoptères, des scarabées. Non. Elle se fait polliniser par des punaises. Les mêmes punaises qui normalement, devraient la dévorer.

C’est la première fois qu’on voit ça ?

C’est la première fois qu’on voit des punaises jouer ce rôle de pollinisateurs. Mais surtout, c’est la première fois qu’on voit une plante qui s’est adaptée pour adopter son principal nuisible.

Parce que pour éviter de se faire manger par les punaises, la plante a changé ?

Elle a totalement changé, oui. Ses fleurs ont changé de forme, pour attirer les punaises et les inciter à se rouler dans le pollen Ses boules de pollen aussi se sont modifiées : normalement, le pollen est lisse et collant, pour coller aux coléoptères. Là, il est devenu poudreux, les boules se sont hérissées d’épines, pour mieux s’accrocher aux punaises – les biologistes l’ont vérifié au microscope, c’est très efficace.

Surtout, les fleurs diffusent leur parfum le matin, et non le soir, pour attirer les punaises. Elles ont même développé une nouvelle molécule odorante, qui n’était pas connue jusque-là, les chercheurs l’ont appelé le "gambanol". Ne me demandez pas, je ne sais pas ce que ça sent, mais c’est irrésistible pour les punaises. Bref, hastiferum s’est métamorphosée totalement, pour s’adapter à son ennemi et le domestiquer : l’utiliser pour répandre son pollen.

C’est une évolution récente ?

Il a sans doute fallu des dizaines de millions d’années de coévolution pour en arriver là. Qui sait, peut-être que si on est très patients, nos plans de tomates vont finir par changer pour domestiquer les pucerons….