Une navette spatiale militaire fait d’étranges manœuvres en orbite

Vincent Nouyrigat, rédacteur en chef du magazine Epsiloon, évoque aujourd'hui, les manœuvres intrigantes de la navette militaire américaine X-37B.

franceinfo : Les États-Unis sont en train de réaliser des manœuvres inédites dans l’espace avec un vaisseau militaire ?

Vincent Nouyrigat : C’est ça, une fois n’est pas coutume, le commandement spatial de l’armée américaine a communiqué il y a quelques jours sur les mouvements très étranges de sa navette militaire baptisée X-37B. X-37B, c’est un avion spatial entièrement robotisé, donc sans équipage, un drone d’une taille assez modeste, (9 mètres de longueur et 5 mètres d’envergure). Et comme la mythique navette spatiale américaine, l’engin est lancé par une fusée vers l’espace, puis au retour, il se pose sur Terre comme un avion normal.

D’habitude, cette navette militaire vole à quelques centaines de kilomètres d’altitude, sur une orbite circulaire classique. Mais cette fois-ci, les Américains l’ont semble-t-il placé sur une trajectoire très elliptique – elle se trouve à plus de 30.000 km d’altitude à son apogée.

Et les militaires sont en train de réaliser en ce moment des manœuvres de "freinage atmosphérique", c’est-à-dire que l’engin passe plusieurs fois dans la haute atmosphère pour ralentir sa course et changer de trajectoire. Dans son communiqué, l’armée américaine se montre très enthousiaste et très fière.

À quoi ça sert exactement ?

Bon, on se doute que ce n’est pas juste pour faire de belles ellipses dans le ciel. Les États-Unis veulent surtout montrer l’agilité de leurs systèmes spatiaux militaires, leur capacité à manœuvrer et à changer de trajectoire en orbite – ce qui n’est pas simple. C’est une démonstration. Mais, en réalité, on n’en sait pas beaucoup plus. Depuis que la X-37B est en activité, en 2010, ses missions soulèvent beaucoup de fantasmes.

Tout ce que l’on peut dire, c’est que cette navette a déjà réalisé 7 séjours dans l’espace, des missions de 200 à 900 jours, dont les détails sont évidemment classés secret-défense ; l’armée indique simplement que des expériences sont menées à bord, pour tester la résistance aux rayonnements cosmiques sur des circuits électroniques, des matériaux ou des capteurs militaires. Mais certains y voient un engin capable d’espionner des satellites d’autres pays, voire de les endommager !

Et les militaires américains ne sont pas les seuls à manœuvrer en orbite ?

Clairement, toutes les armées des grandes puissances – y compris la France – s’activent en ce moment dans l’espace. Et elles s’y affrontent de plus en plus ouvertement. Ces dernières années, on a vu toutes sortes de manœuvres assez suspectes. La Chine dispose elle aussi d’une navette militaire et également d’un engin – baptisé Shijian 21 – doté d’un bras robotisé, qui semblent s’exercer à s’approcher et à s’amarrer à des satellites.

La Russie également. En mai dernier, les États-Unis ont accusé les Russes d’avoir lancé un vaisseau à proximité d’un satellite militaire américain, peut-être dans l’objectif de l’espionner ou de l’attaquer ; les Américains soupçonnent même Vladimir Poutine de vouloir placer une arme atomique en orbite. Bon, on n’en est pas là, a priori. Mais les manœuvres inédites de la X-37B s’inscrivent bien dans une sorte de course aux armements spatiaux. En espérant que cela ne dégénère pas en guerre des étoiles.