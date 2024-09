Les valeurs morales varient en fonction des saisons

Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

Le billet sciences week-end Hervé Poirier, Mathilde Fontez, Vincent Nouyrigat Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

En fonction des saisons, nos valeurs morales se modifient : nous sommes plus solidaires en hiver, ce qui pourrait influer sur le résultats des élections, souvent organisées l’été.

Vincent Nouyrigat, rédacteur en chef du magazine Epsiloon nous parle aujourd'hui d'une étude réalisée par des psychologues qui ont analysé les valeurs morales d’internautes américains.

franceinfo : Ces chercheurs ont observé de curieuses variations saisonnières de nos valeurs morales ?

Vincent Nouyrigat : Oui, c’est étonnant, au printemps et en automne, nous serions globalement plus portés sur des valeurs de loyauté, d’autorité, de propreté, de respect des traditions, en tout cas, plus qu’en hiver et en été.

C’est étonnant, mais ce signal saisonnier, périodique, apparaît clairement dans l’analyse des questionnaires remplis en ligne par plus de 230.000 Américains, pendant près de 10 ans. Et cette étrange fluctuation a aussi été repérée – avec quelques petites nuances – dans d’autres études, au Canada et en Australie. En fait, il semble bien que tous ces grands principes, qui nous servent de boussole interne, ne sont pas aussi stables qu’on pourrait le croire.

Mais comment expliquer ce phénomène ?

Alors les chercheurs ont regardé un peu tous les indicateurs, et ils ont trouvé que le niveau d’anxiété des Américains variait de la même manière – avec un pic au printemps et en automne, là aussi. Une explication possible : une forte anxiété nous pousserait à chercher du réconfort dans le groupe, la tribu, en mettant en avant des valeurs – parfois un peu martiales – qui permettent d’entretenir la cohésion entre les membres d’un groupe.

Mais les mécanismes des fluctuations de l’anxiété ne sont pas très clairs : est-ce lié au climat, à l’ensoleillement ? Ou peut-être est-ce lié à des raisons sociales : les Américains seraient-ils moins anxieux en hiver, en raison des préparatifs de Noël et des vacances de fin d’année ? Pas clair, sachant qu’on ne retrouve pas le même phénomène au Royaume-Uni.

On ne comprend pas tout, mais est-ce que ces variations pourraient avoir des conséquences ?

Oui, si le phénomène est confirmé dans les années à venir, il faudra peut-être en tenir compte d’une manière ou d’une autre. Les auteurs de cette étude pensent ainsi que le calendrier des élections pourrait avoir une influence sur les résultats du vote.

Les élections américaines ont lieu traditionnellement en novembre, comme cette année, et on l’a vu, l’automne aurait plutôt tendance à favoriser les valeurs conformistes, traditionnelles, plutôt proches du camp conservateur.

Et on peut aussi s’interroger sur les décisions de justice, dont la sévérité pourrait varier d’une saison à l’autre. Et peut-être aussi les conflits, les dérapages racistes ou homophobes.