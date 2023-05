Les pauses café ne servent à rien

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Même répétées toutes les heures pendant dix minutes, ces petites pauses ne peuvent rien contre la fatigue mentale qui s’empare des travailleurs de bureau. C’est la sentence formulée par une équipe lituanienne. Seule, la pause-déjeuner permet de recouvrir nos fonctions cognitives du niveau du matin.

Hervé Poirier, rédacteur en chef au magazine scientifique Epsiloon,nous explique aujourd'hui que les pauses, pendant la journée de travail, ne servent à rien.



franceinfo : Vous nous dites qu'à part la pause-déjeuner, on est toujours aussi fatigué après les pauses-café de la journée ? Pourquoi ?

Hervé Poirier : Tous ceux qui travaillent dans un bureau face à un ordinateur en sont convaincus : cela fait du bien de faire une petite pause, de prendre un café, de flâner sur les réseaux sociaux, ou juste de prendre l’air. On pense à autre chose, et on se dit qu’on va, après, reprendre le travail avec plus de fraîcheur, d’énergie, d’attention.

Des psychologues lituaniens ont fait le test. Ils ont demandé à 18 jeunes hommes, en bonne santé, de simuler une journée de 7 heures de travail dans un bureau, en faisant des pauses de 10 minutes, toutes les 50 minutes. Et ils leur ont fait passer toute une batterie d’exercices cognitifs, impliquant l'attention, la concentration, l'apprentissage et la mémoire, tout en faisant des tests sanguins, et en scrutant par électroencéphalogramme leur système nerveux autonome, responsable de la régulation de la fréquence cardiaque, de la respiration, de la pression artérielle.

Et bien, contrairement à ce que l’on croit, les pauses n’y changent rien : le temps de réponse et les fonctions cognitives déclinent irrémédiablement au long de la journée. Il faut un repos de 4 heures et demie pour voir les effets de la fatigue mentale disparaître.

Vous nous conseillez alors de ne plus faire de pause pendant toute la journée ?

Non, cette étude ne montre pas que les courtes pauses ont un effet négatif. Juste qu’elles n’ont pas l’effet positif espéré. On exagère les bienfaits de ces moments où l’on coupe l’attention, où l’on pense à autre chose. Pour les chercheurs, les choses sont plus simples : la baisse des performances cognitives, après plusieurs heures de travail, est liée à de bêtes contraintes énergétiques. Notre cerveau a besoin, d’abord et avant tout, d’un apport constant de glucose et d'oxygène, pour maintenir des performances cognitives optimales.

La pause-déjeuner donc, devrait avoir un impact ?

Oui. Et c’est même la seule pause qui, lors de l’expérience, s’est avérée efficace contre la fatigue mentale. Après avoir mangé, la mémoire de travail recouvre son niveau du matin, sans doute parce que le taux de sucre dans le sang remonte. Cela ne fait pas de mal de prendre un petit café, de flâner sur Internet, ou de prendre un peu l’air. Mais on se fait une mauvaise idée du fonctionnement de nos neurones : ils n’ont pas tant besoin de pauses, ils ont surtout besoin de carburant.