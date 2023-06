Les enfants de trois ans sont très compréhensifs

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Les enfants de trois ans acceptent qu’on ne tienne pas nos promesses, si on a une bonne excuse. Si on a une excuse immorale, par exemple égoïste, ils sont moins indulgents.

Dès l'âge de trois ans, les enfants font preuve déjà d'une compréhension sophistiquée de la moralité. Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine scientifique Epsiloon, fait tomber une idée reçue à propos des enfants en bas âge.

franceinfo : Une équipe de chercheurs américaine avance une proposition un peu surprenante : les enfants sont en fait très compréhensifs, ils acceptent qu’on ne tienne pas parole, ils acceptent nos excuses ?

Mathilde Fontez : Dès trois ans, oui ! Alors qu’on a plutôt en tête les grosses colères, la difficulté à accepter la moindre frustration, la moindre contrariété à cet âge – c’est l’âge de l’entrée en maternelle. Et on attend les 7 ans, pour leur faire entendre raison. Mais cette expérience menée à l’université Duke aux Etats-Unis, sur une cohorte de 64 enfants, montre qu’au contraire, ils sont plutôt raisonnables.

Les chercheurs ont proposé aux enfants des spectacles de marionnettes où ils devaient réagir, à la contrariété justement. Une petite expérience toute simple : les marionnettes promettaient un jouet, elles manquaient à leur parole – pas de jouet – avec des justifications plus ou moins convaincantes :

- Aucune excuse.

- La bonne excuse : je devais aider quelqu’un.

- La mauvaise excuse : je voulais regarder la télé.

Et les enfants acceptent ?

Ils acceptent oui, mais seulement les bonnes excuses ! Ils jugent beaucoup mieux les marionnettes qui leur disent qu’elles devaient aider quelqu’un, que celles qui voulaient simplement regarder la télé.

Ils acceptent les excuses prosociales : celles qui sont en accord avec les valeurs qui sont reconnues par tous, comme étant positives – la générosité, l’entraide... Et ils sont beaucoup moins indulgents avec les excuses réprouvées par la société : par exemple, l’égoïsme. Bref, à 3 ans, ils ont déjà une compréhension sophistiquée de la moralité.

Jusque-là, on pensait que ces valeurs se mettaient en place plus tard ?

Globalement oui. On a longtemps cru que cette étape clé, le développement moral, se produisait lentement. Mais cette étude n’est pas la première à mettre un coup de pied dans la fourmilière. De nombreux spécialistes de la petite enfance avaient décrit un apprentissage du sens moral, bien plus précoce chez les enfants.

Et depuis quelques années, les expériences se multiplient en psychologie pour le démontrer. Par exemple, avant cette étude sur les excuses, une équipe avait déjà observé que les enfants de 3 ans sont capables de juger finement les autres sur la base de leur intention, et non seulement de leur acte. Quand on fait mal à quelqu’un, mais qu’on ne l’a pas fait exprès, ça passe mieux. Bref, tout ce savoir social, les enfants l’intègrent dès 3 ans, et peut-être même avant.