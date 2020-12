Le billet sciences du week-end. Énergie : l’essor des productions locales

Malgré l’accord de Paris dont on célèbre ce week-end le cinquième anniversaire, les émissions du secteur de l’énergie restent trop importantes. Dans ce contexte, de nouveaux modes de production citoyens et locaux se développent.

En dépit d’une réduction temporaire des émissions de gaz à effet de serre, due au ralentissement des activités humaines pendant la pandémie, le réchauffement climatique persiste et reste malheureusement inéluctable. Par exemple, l’électricité mondiale est encore produite à 65% avec des énergies fossiles. Jeudi 10 décembre, l’Union européenne a finalement trouvé un accord pour réduire ses émissions de 55% à l’horizon 2030. La production énergétique est donc concernée et va devoir se verdir.

Les citoyens sont de plus en plus intéressés par les économies locales. Ce processus, basé sur les circuits courts touche de nombreux domaines comme, par exemple, l’alimentation avec les AMAP. En matière énergétique, la tendance est similaire, à commencer par une meilleure connaissance de l’origine des énergies.

Cette notion de lien entre la production et la consommation s’est perdue. On appuie sur un bouton pour avoir de l’électricité et on ne sait pas toujours d’où ça vient.