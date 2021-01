Le billet sciences du week-end. 2020, une année qui restera dans les mémoires, riche en découvertes scientifiques

Le vaccin tant attendu contre le coronavirus est enfin administré dans notre pays. (BLUECINEMA / E+ / GETTY IMAGES)

Marquée par la pandémie de coronavirus bien sûr, l'année 2020 c'est aussi de nombreuses découvertes scientifiques qui ont fait avancer la recherche dans les domaines médical, énergétique et spatial.



Les vaccins contre le Covid-19 : une lueur d’espoir tant attendue

La découverte incontournable de 2020 a indéniablement été la mise au point des vaccins contre le Covid-19, développés et commercialisés en quelques mois, alors qu’il faut généralement 7 à 10 ans de recherche pour mettre au point un vaccin.

Les chercheurs et scientifiques de toute la planète se sont mobilisés comme jamais auparvant, pour créer les vaccins qui ont commencé à être administrés partout dans le monde. (PAUL BIRIS / MOMENT RF / GETTY IMAGES)

Alors que le paludisme tue chaque année plus de 400 000 personnes dans le monde et que le virus Ebola et le VIH continuent de sévir sans qu’aucune solution n’ait été trouvée après des décennies de recherche, on pourrait se demander si la rapidité du développement du vaccin contre le Covid-19 n’est pas qu’une question de moyens.

Selon la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, Frédérique Vidal, cette mise au point d’une rapidité phénoménale est aussi le résultat d’une coopération internationale exemplaire dans le domaine scientifique :

La science retrouve son universalité, la mise à disposition de toutes les données scientifiques sans contrepartie. Le partage de toutes ces données est un succès magnifique pour la politique de sciences ouvertes que nous menons depuis trois ans. Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation

L’éradication de la poliomyélite du continent africain

En octobre dernier, l’OMS a annoncé l’éradication de la poliomyélite du continent africain, une troisième victoire dans l’éradication de maladies, après la variole et la peste bovine, notamment grâce aux vaccinations de masse. La France, pays de Pasteur, y joue un rôle de première importance.

Un secteur énergétique en pleine mutation vers un modèle plus vert

2020 a vu l’arrêt de la centrale de Fessenheim, après 44 ans de service, un signal pour que les énergies renouvelables prennent le relais. Le plan batteries et hydrogène permettra de stocker l’énergie et de concrétiser certaines innovations, comme les voitures autonomes ou les avions électriques, promis pour 2035.

Différentes icônes symbolisant plusieurs énergies alternatives. (AALTAZAR / DIGITAL VISION VECTORS / GETTY IMAGES)

Pour Frédérique Vidal, la recherche a un rôle central à jouer dans la transition énergétique : "Il faut poursuivre tous les efforts de recherche et d’innovation, qui permettront d’augmenter les rendements des cellules solaires, d’améliorer la durée de vie des batteries, de réduire la dépendance aux métaux rares et aux métaux critiques dans les aimants des éoliennes."

2020, une année de progrès intergalactique

L’année a été marquée par le succès des premiers vols habités de SpaceX et ses fusées réutilisables, le prélèvement d’un échantillon d’astéroïde, ou encore le Prix Nobel de Physique sur les trous noirs.

La Chine et les États-Unis évoquent également la possibilité d’exploiter les ressources minières de la Lune, en Hélium 3 notamment. Cet isotope permettrait de produire de grandes quantités d’énergie nucléaire, sans déchets radioactifs : 40 grammes d’Hélium 3 donneraient l’équivalent en énergie de 5 000 tonnes de charbon.

La Chine et les Etats-Unis envisagent l'exploitation des ressources minières de la Lune, notamment l'hélium 3. (JAKKAPAN JABJAINAI / EYEEM / GETTY IMAGES)

L’Hélium 3 est une ressource très dispersée. Sa récupération en l’état actuel est encore du domaine de l’utopie. Mais c’est aussi ce qui fait la science, sans compter que la Lune, comme l’Antarctique, est considérée comme un bien commun de l’humanité. Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation

Écoutez l’interview intégrale de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation par Gérard Feldzer :