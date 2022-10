Et voici l’effet douche !

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

On décrypte avec Mathilde Fontez, rédactrice en chef au magazine scientifique Espiloon, l’un de nos rituels matinaux : la douche. Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous répétons ces gestes quotidiens ?

franceinfo : Des chercheurs ont étudié cet effet "Eureka !" dont on soupçonne l’existence depuis longtemps : la douche, ça donne des idées ?

Mathilde Fontez : Oui ! C’est un moment privilégié, particulièrement créatif. Un moment propice aux épiphanies si je puis dire. C’est un vieux mythe, cet effet de la douche : depuis Archimède, qui aurait eu son "Eureka !" dans son bain.

Les spécialistes en psychologie cognitive soupçonnent depuis longtemps que la douche provoque une sorte de sursaut de créativité : sous l’eau chaude, alors que nous nous adonnons à ces gestes familiers, les idées nous viendraient plus facilement, elles seraient plus radicales, plus originales. Et aujourd’hui, des chercheurs de l’université de Virginie, aux États-Unis, ont enfin prouvé cet "effet douche". Ils lui ont trouvé une explication.

Ce n’est pas l’eau chaude ?

Non. C’est un subtil équilibre entre ennui et concentration. C’est ça le secret. Pour le prouver, le spécialiste en sciences cognitives, Zac Irving, a mis au point une petite expérience : il a demandé à des volontaires d’imaginer un usage alternatif à des objets – une brique et un trombone – puis, il leur a projeté deux vidéos très courtes, l’une particulièrement ennuyeuse – un homme qui plie du linge – et l’autre plutôt distrayante : un extrait du film Quand Harry rencontre Sally.

Mais pas la fameuse scène de l’orgasme ?

Non, il a choisi une scène plus neutre. Justement, l’idée c’était de trouver un équivalent à la douche : une tache qu’il appelle "modérément engageante", dans laquelle on s’implique, mais peu. Et résultat : oui, l’ennui ne mène pas à grand-chose. Les volontaires qui ont regardé l’homme plier du linge n’ont pas eu d’idée originale pour la brique et le trombone. Tandis que ceux qui ont été distraits par Meg Ryan, ont eu beaucoup plus d’idées.

Pour avoir des idées, il faut mettre le cerveau au repos, mais pas complètement ?



C’est tout à fait ça. Et c’est ce que fait la douche. Cette étude valide le concept "d’incubation mentale" : pour que notre cerveau avance sur un problème, il lui faut une pause, mais pas n’importe laquelle, une pause stimulante. Un équilibre entre réflexion libre et réflexion ciblée. Et pour ça, la douche est parfaite. Mais ça marche aussi avec la vaisselle, ou une promenade en forêt.