ChatGPT est plus drôle que nous !

Le billet sciences week-end Hervé Poirier, Mathilde Fontez, Vincent Nouyrigat

Des tests de l’humour de ChatGPT montreraient que cette IA aurait plus d'humour que nous... Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine Epsiloon, nous parle d'une nouvelle prouesse de l’intelligence artificielle.

franceinfo : Des chercheurs en psychologie ont donc testé l'humour de chatGPT, et le résultat, c’est qu’il est plus drôle que nous ?

Mathilde Fontez : Oui, même les blagues. On aurait pu penser qu’on resterait les plus forts là-dessus. Mais non : c’est ce que montre cette étude réalisée à l’université de Californie du Sud. Une expérience menée en laboratoire : 105 auteurs de blagues, mis en concurrence avec l’IA ChatGPT 3.5. Et 200 volontaires pour juger à quel point c’est drôle.

Bien sûr, ces personnes ne savaient pas d’où venaient les blagues. Et à 73%, elles ont mieux noté celles écrites par l’IA.

C’était quoi ces blagues ?

L’IA en a produit 180, les humains plus de 900, à partir de petits exercices. Par exemple : complétez de manière humoristique la phrase : "une réalisation remarquable que vous n’indiqueriez probablement pas sur votre CV". Ou encore, "une méthode inventive pour se débarrasser des poux ?" Réponses : "coupez-vous la tête", "prenez un furet…"



Oui, on n’attend pas des sommets de l’humour. C’est assumé : l’idée était justement de tester le niveau d’humour moyen, de Monsieur ou Madame tout le monde – les 105 auteurs de blagues humains ont été sélectionnés au hasard, pour être représentatifs de la population.

Mais les chercheurs ont aussi confronté ChatGPT à des professionnels : les rédacteurs du journal satirique The Onion. C’est le journal qui a inspiré le Gorafi en France. Et au jeu d’écrire des titres totalement absurdes, ChatGPT se révèle aussi fort que l’humain.

Ça pose des questions sérieuses de remplacement de certains métiers par l’IA ?

Oui, ça va au-delà de la blague. C’est ce qui a déclenché cette étude : les chercheurs ont pensé à tester l’humour de l’IA, dans la foulée des grèves des scénaristes et des acteurs, à Hollywood l’année dernière. C’est bien la question qui se pose, est-ce qu’on pourrait automatiser l’humour. Faire écrire à ChatGPT les textes des talk-shows.

On aurait pu penser que l’IA est trop polie pour être drôle : elle est conçue pour ne pas être offensante ou haineuse. Mais elle arrive quand même à être assez provocatrice pour faire rire.