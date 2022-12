Ça y est, le télescope Webb a battu le record de la plus ancienne galaxie

Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

Le billet sciences week-end Mathilde Fontez (Epsiloon) et Hervé Poirier (Epsiloon) Le samedi et le dimanche à 6h22, 7h52 et 9h52

C’est confirmé : le télescope Webb a battu le record de la galaxie la plus lointaine, et donc ancienne. Deux galaxies ont été détectées à seulement 325 et 350 millions d’années du Big Bang.

On s’approche du Big Bang avec le télescope spatial James Webb. Mathilde Fontez, rédactrice en chef du magazine Epsiloon nous invite à une première plongée à l’aube de l’univers. Les astrophysiciens espèrent remonter jusqu’à 100 millions d’années après le Big Bang avec ce télescope.

franceinfo : Le télescope spatial James Webb qui a été envoyé dans l’espace en janvier dernier, a réussi à capter une galaxie très ancienne, du début de l’Univers ?

Mathilde Fontez : C’était le principal objectif de ce télescope. Il a été conçu en grande partie pour ça, sonder l’univers primordial, capter l’infime lumière des premières galaxies, celles qui sont nées juste après le Big Bang. Et oui, ça y est : il en a trouvé quatre. On voit ces amas d’étoiles telles qu’ils étaient quelque 300 millions d’années seulement après le Big Bang.

Il faut se rappeler l’âge de l’Univers pour comprendre le vertige : il est né il y a 13,7 milliards d’années. Ces galaxies, c’est donc un premier portrait de l’univers, lorsqu’il avait seulement 2% de son âge actuel. L’annonce a été faite il y a quelques jours, par une équipe internationale de 80 astronomes, de la collaboration JADES. Le protocole habituel a même été un peu bousculé pour rendre publique la découverte au plus vite – l’article scientifique n’a pas encore été publié en bonne et due forme. Il fallait faire vite.

320 millions d’années après le Big Bang, c’est un record ?

C’est un record, il n’y a pas de doute. La plus ancienne galaxie qui avait été vue jusque-là, c’était une galaxie nommée Gn-z11. Elle avait été découverte en 2016, par le télescope Hubble, à 400 millions d’années du Big Bang. Là, la plus ancienne des quatre galaxies découvertes avec Webb, JADES-GS-z13-0, date de 320 millions d’années après le Big Bang.

Pour la voir, les astrophysiciens ont sondé une petite partie du ciel pendant 10 jours, dans la constellation du Fourneau. Ils ont découvert 100 000 galaxies, puis ils ont sélectionné les moins brillantes. Et enfin, ils ont analysé leur lumière pour déterminer leur distance, et donc leur âge.

À quoi ressemblent ces galaxies ?

Sur l’image du télescope Webb, ce sont de petites taches rouges un peu pixellisées. Pas vraiment spectaculaire. Rien à voir avec les grandes spirales que l’on peut détailler pour les galaxies proches. Mais en étudiant ces taches, les chercheurs ont pu déterminer qu’elles contiennent l’équivalent de 100 millions de Soleils comme le nôtre. Et qu’elles sont compactes : ce sont donc déjà de vraies galaxies.

Si tôt après le Big Bang, c’est une surprise. On aurait pu attendre des amas d’étoiles plus ténus, plus informes. Cela montre que les galaxies se sont formées très tôt, très vite, au début de l’Univers. À mesure que les astronomes repoussent l’horizon, ils repoussent la date de formation des premières structures cosmiques. Il va falloir regarder plus loin pour voir vraiment le début.

Ça tombe bien, les observations continuent : le télescope Webb devrait être capable de remonter jusqu’à 100 millions d’années après le Big Bang.