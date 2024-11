Vincent Bestaven, Talking Heads, Astral Bakers et Tyler, The Creator

Cette semaine, dans la Playlist de franceinfo : le bel album solo, et sous son nom, d'un chanteur et musicien français bien connu déjà, Vincent Bestaven, un nouveau morceau pour les Français d'Astral Bakers, une réédition pour les Talking Heads et un grand disque, un de plus, pour le rappeur américain Tyler, The Creator.

