La playlist franceinfo. Ray Lema, Phoebe Bridgers, Oumou Sangaré et Melody Gardot

La Playlist de franceinfo, à retrouver le samedi sur l'antenne et sur le site. (THIERRY GACHON / MAXPPP)

Ray Lema - Kinsiona

Ray Lema, On Entre KO, On Sort OK (One Drop). Album disponible ce samedi pour le Disquaire Day.

Phoebe Bridgers - I See You

Phoebe Bridgers, Punisher (Dead Oceans). Album disponible.

Oumou Sangaré - Djoukourou

Oumou Sangaré, Acoustic (No Format). Album disponible.

Melody Gardot - From Paris With Love