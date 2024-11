Keith Jarrett, Nuttea et Quantum Quantum

LA PLAYLIST DE franceinfo: avec Yann Bertrand, Anne Chépeau et Matteu Maestracci écouter (6min)

IAM - La 25e Image (feat. Nuttea)

IAM, Une Femme Seule / Sachet Blanc EP (Capitol). Album disponible.

Keith Jarrett - Someday My Prince Will Come (Live)

Keith Jarrett, Gary Peacock, Paul Motian, The Old Country - Live At The Deer Head Inn (ECM Records). Album disponible le 8 novembre.

Quantum Quantum - Ici et Ailleurs

