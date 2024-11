Hadouk, Vendredi sur Mer et Father John Misty

Dans la Playlist de franceinfo cette semaine, le duo instrumental ethno-jazz français Hadouk qui tire sa révérence avec son nouvel (et dernier, donc) album, la chanteuse et photographe suisse Vendredi sur Mer qui revient avec un single très pop, et l'artiste américain rock et excentrique Farther John Misty.

La Playlist de franceinfo, à retrouver le dimanche sur l'antenne et sur le site. (THIERRY GACHON / MAXPPP)