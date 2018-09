La médaille du jour. Une partie du match Angleterre-Suisse diffusé en noir et blanc pour dénoncer le racisme dans le football

Les 25 premières secondes du match amical entre l'Angleterre et la Suisse seront diffusées en noir et blanc à la télévision. (ISHARA S. KODIKARA / AFP)

L'Angleterre va affronter la Suisse ce mardi 11 septembre en match amical, à Leicester. Au delà de l'affiche plutôt intéressante, c'est le début de la rencontre qui est attendue par tout le pays. Lorsque les deux équipes vont faire leur entrée sur le terrain, les images seront en noir et blanc. Rassurez-vous si vous êtes devant votre téléviseur que vous venez de changer pour voir la Coupe du monde, tout sera normal, cela viendra du diffuseur Sky Sports. Les images en noir et blanc vont durer précisément 25 secondes. Il s'agit en fait de fêter les 25 ans du mouvement britannique Kick it out, qui lutte contre le racisme dans le football. C'est un clin d'œil pour rappeler symboliquement le chemin parcouru ces 25 dernières années, un mouvement qui, selon Steve Smith le patron de Sky Sports, a été capital dans la refonte du paysage du foot anglais, berceau du hooliganisme.

Hausse des actes racistes dans le football

"Let's kick racism out of football" pour "dégageons le racisme du football" : ce message est encore d'actualité, malheureusement, puisque le mouvement a publié un rapport il y a quelques mois montrant que le racisme était en augmentation dans le football. La hausse est même nette : cris de singes, chants homophobes, chants antisémites, notamment chez les supporters de Chelsea, mais aussi propos racistes dans les clubs, à West Ham par exemple où le chef du recrutement a été licencié en début d'année. Et on ne parle là que du football anglais. Car il faut balayer devant sa porte : en France aussi, cela existe, encore aujourd'hui.