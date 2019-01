La médaille du jour. Une maman brésilienne commente les matchs pour son fils aveugle !

Silvia Greco explique ce qui se passe sur le terrain de football à son fils aveugle Nickollas, 12 ans. Ils sont tous les deux fans de l'équipe de Palmeiras à Sao Paulo (Bresil). (CAPTURE D'ÉCRAN YOUTUBE)

Elle s'appelle Silvia Greco, elle à 56 ans, et elle est fan de Palmeiras, l'un des clubs de Sao Paulo. Elle assiste à tous les matchs de son équipe, à domicile. Mais si elle est en tribune, fidèle au poste, le maillot vert foncé sur le dos, c'est surtout pour son fils Nickollas, 12 ans. La maman et son fils sont mêmes devenus des icônes du club, depuis qu'ils ont fait l'objet d'un reportage à la télévision.

Car en tribune, Silvia vit le match pour son fils. Nickollas est aveugle et autiste. Alors sa maman lui commente le match, à l'oreille, à ses côtés. Elle lui raconte tout, les détails, la couleur des crampons, des cheveux, si les joueurs portent des maillots à manches courtes ou longues, les décisions des arbitres, les actions et les buts, évidemment :

Silvia commente avec ce qu'elle ressent, ses émotions. Et à ses côtés, son fils ne tient pas en place, il saute de joie, aux côtés de ses amis. Silvia a converti son fils à Palmeiras après une rencontre avec un certain Neymar, qui a pris Nickollas dans ses bras un jour et lui a avoué qu'à son âge, il était supporter de Palmeiras comme Silvia !

Depuis, Nickollas et sa maman ne décollent plus des tribunes. Une histoire qui fait écho, en France, à celle de Charles, 16 ans, malvoyant, et qui vit les matchs du Stade de Reims grâce à la voix de son grand père, Jean-Pierre, dans les tribunes d'Auguste Delaune et à qui cette médaille est dédiée.