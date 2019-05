La médaille du jour. Un papa sportif et engagé a décidé de parcourir 800 km à pied pour faire connaître la maladie de sa fille

Nicolas Belloin court sur la distance de 800 kilomètres entre Rouen et Toulouse. Ce papa veut faire connaître la maladie de sa fille Zoé. Elle est atteinte du syndrome de Prader Willi. (Romain Chevalier / RADIO FRANCE)

Il s'appelle Nicolas Bellouin, et il est en train de réaliser une longue, très longue course, pour rallier Toulouse, en partant de Rouen. 800 kilomètres à pied... en cinq jours ! Nicolas n'est pas tout seul – heureusement – il est épaulé par une dizaine de copains, qui ont décidé de se rallier à sa cause. Car Nicolas n'est pas juste un sportif en quête de défis. Ce jeune papa a décidé de courir pour sa fille Zoé. Pour faire connaître sa maladie et lever des fonds pour la recherche.

Zoé est atteinte d'une maladie rare

La petite Zoé est atteinte du syndrome de "Prader Willi", qui se traduit par une absence de satiété. En clair, Zoé a toujours faim. Elle vit au quotidien avec des règles très strictes, pour éviter les crises. C'est une maladie rare, et méconnue, qui touche une personne sur 20 000 à travers le monde. Une course qui lui permet de récolter des fonds, via une cagnotte lancée sur le web. Des fonds que Nicolas va remettre à des chercheurs à son arrivée au CHU de Toulouse, le centre référent pour tous les enfants, comme Zoé, atteints de cette maladie rare.

Nicolas est parti de Rouen vendredi. Il était en Haute-Vienne dimanche 5 mai, où il a été accueilli par les parents du petit Maël, lui aussi victime du syndrome de "Prader Willi". Nicolas et ses amis doivent arriver à Toulouse, demain, dans l'après midi, avec près de 35 000 euros dans les poches, pour faire avancer la recherche.

