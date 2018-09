La médaille du jour. Un joueur de football américain amputé d'une main a fait ses débuts en NFL

Abnégation, courage, surpassement de soi : ce sont des valeurs bien connues du sport, mais le cas de Shaquem Griffin est au-dessus de tout cela. Dimanche 9 septembre, ce joueur de football américain a fait ses grands débuts dans la prestigieuse Ligue nationale de football américain (NFL). Il a tout simplement rendu l'impossible possible.

Shaquem Griffin, 23 ans, est un défenseur, il est né avec une malformation congénitale à la main gauche. À l'âge de quatre ans, la douleur était tellement forte que sa mère l'a surpris avec un couteau de cuisine dans les mains, il voulait se trancher cette si douloureuse main gauche. Tangie Griffin, la maman, a alors pris la décision la plus dure qu'il soit pour soulager son fils. Avec son mari, ils ont décidé de le faire amputer de cette main gauche. Ce qui aurait pu être la fin n'était en fait que le début.

Athlète exceptionnel de 1,83 m pour 103 kg, Shaquem Griffin a poursuivi son rêve de jouer un jour en NFL. Et il a raison d'y croire. En avril dernier, il a été choisi par Seattle au cinquième tour de la draft, la bourse annuelle où les équipes se répartissent les meilleurs jeunes aux États-Unis. Le 9 septembre, Shaquem Griffin est ainsi devenu le premier joueur NFL amputé d'une main, jouant sur la même ligne défensive que son frère jumeau, Shaquill. Malgré une main en moins, Shaquem Griffin a prouvé dimanche qu'il était redoutable. Ses parents étaient au bord du terrain et la vidéo de sa maman serrant son fils Shaquem dans les bras avant le match est partout.

Minutes before their pro debut, over the crowd and the music, Shaquill and Shaquem Griffin heard mama. pic.twitter.com/72pNEnDqtw