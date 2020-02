La médaille du jour. Selon une étude, regarder du foot est excellent pour la santé

Selon des chercheurs britaniques, vivre un match de foot, équivaut à une marche rapide de 90 minutes. (JOHN DOWLAND / ALTOPRESS)

La médaille du jour est décernée à des chercheurs anglais de l'université de Leeds, qui viennent de prouver scientifiquement qu'il n'y a aucune honte à avoir quant à traîner dans son canapé, pour regarder un match de football. C'est ce que rapporte le mensuel So Foot.

Une augmentation de la fréquence cardiaque

Croyez-le ou non, mais regarder du foot à la télévision serait bon pour la santé. Pour prouver cela, ces chercheurs (disons-le, un groupe de saints hommes) ont suivi des supporters. Ils ne les ont pas cherchés bien loin puisqu'ils ont pris ceux de Leeds United. Les scientifiques ont suivi la fréquence cardiaque de ces fans de sports lorsqu'ils suivaient un match de leur équipe favorite, au stade ou chez eux. Résultat leur coeur battait en moyenne 17% plus vite. Avec des pics à 27% quand Leeds a une occasion, et une augmentation de 22% en moyenne pour une action de l'adversaire !



Bref, vivre un match de foot, même assis, fait travailler votre cœur, et le stress physique qu'il engendre équivaut à une marche rapide de 90 minutes ! Et les bénéfices sont plus importants quand vous vivez le match au stade.