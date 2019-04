La médaille du jour. Mohamed Salah veut "plus de respect" pour les femmes musulmanes

Couverture du numéro spécial de "Time" sur les 100 personnes les plus influentes du monde en 2019 consacrée à Mohamed Salah. (TIME)

Le Pharaon, le roi d'Egypte, le seul, le vrai, c'est lui : Mohamed Salah, alias "Mo" Salah, la star du football égyptien – et accessoirement des Reds de Liverpool, qualifiés mercredi 17 avril pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Il fait partie des 100 personnalités les plus influentes de la planète en 2019, selon le magazine Time, aux côtés de Donald Trump, Nancy Pelosi, Lady Gaga, Taylor Swift ou encore LeBron James et Tiger Woods. Salah a même le droit à la couverture.

Dans ce numéro spécial du Time, Mo Salah a accordé un entretien dans lequel il appelle le monde musulman "à traiter les femmes avec plus de respect. Nous devons changer la façon dont nous traitons les femmes dans notre culture" dit le footballeur égyptien, musulman pratiquant. "Il faut que cela se fasse, ce n'est pas optionnel" poursuit Mo Salah, qui se déclare féministe : "Je soutiens les femmes maintenant plus qu'avant, car j'ai le sentiment qu'elles méritent plus et mieux que ce qu'on leur donne maintenant".

Une parole d'autant plus importante que Mo Salah est une idole, pour les supporters des Reds, certes, mais aussi et surtout dans le monde musulman, lui qui a été désigné deux fois de suite joueur africain de l'année.