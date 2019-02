La médaille du jour. Les "pom-pom boys" débarquent en finale du Superbowl !

Napoleon Jinnies, pom-pom boy parmi l'équipe des cheerleaders de Los Angeles, le 16 septembre 2018, au stade du Memorial Coliseum à Los Angeles (Californie). (HARRY HOW / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

Ils s'appellent Quinton Peron et Napoleon Jinnies, et dimanche, ils seront sur le terrain d'Atlanta, pour le grand show du Superbowl, la grande finale du football américain, entre les Patriots de la Nouvelle Angleterre et les Rams de Los Angeles.

Mais Quinton et Napoleon ne joueront pas... ils seront parmi les cheerleaders des Rams, en bon français: les pom-pom girls. Deux garçons parmi des pom-pom girls, c'est une première dans l'histoire du Superbowl, et une première dans la Ligue de football américain, la NFL. Ils ont intégré l'équipe des Los Angeles en tant que pom-pom boys, ce sont les deux premiers. Il y a déjà eu des garçons parmi les équipes de Cheerleaders, mais pour aider les filles à faire les portés ou les cascades. Jamais deux garçons avec des pom-poms.

Quinton et Napoléon font des émules dans un milieu très sexiste

Je vous passe le flot d'insultes homophobes qu'ils ont reçu. C'est un pied de nez à la NFL, jugée très sexiste, et qui a connu une saison bien chargée en affaires : discrimination, violences conjugales, harcèlement sexuel. Quinton et Napoleon se sont dit : pourquoi pas nous ? Ils ont été sélectionnés parmi 76 candidats et les voilà ! Depuis l'annonce de leur recrutement, il y a un peu moins d'un an, ils font des émules, puisqu'ils reçoivent beaucoup de coups de fil de garçons qui veulent faire pareil dans leur université.