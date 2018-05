La médaille du jour. LeBron James et son fameux panier magique

LeBron James, lors de la victoire de Cleveland le 5 mai 2018 (GREGORY SHAMUS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

C'est le roi du buzzeur. Encore une fois ce week-end, LeBron James, le basketteur phare de l'équipe de Cleveland, a dégainé un panier décisif dans les toutes dernières secondes du match qui opposait son équipe aux Raptors de Toronto. Résultat : 105 à 103. Un score qui permet à Cleveland de mener 3-0 dans ce deuxième tour des playoffs.

Et ce n'est pas une première pour King James comme il est surnommé aux États-Unis. Lors du premier tour face à Indiana il y a quelques jours il avait déjà réussi la même performance. C'est la cinquième fois qu'il réalise cet exploit en playoffs, soit deux de plus que la légende Michael Jordan. Joueur auquel il est systématiquement comparé.

LeBron James, 33 ans, 30 000 points

Du haut de ses 2m05 (et 115kg) LeBron James est plus que jamais la star de la NBA. L'un des sept joueurs de l'histoire du basket américain à avoir marqué plus de 30 000 points dans sa carrière. C'est lui qui a offert à Cleveland son premier titre majeur en sport professionnel depuis 1962.

LeBron James, désormais considéré comme le meilleur joueur de basket du monde a un parcours atypique. Il n'est pas passé par le cursus universitaire avant d'intégrer la NBA. À 17 ans il faisait déjà la une du journal américain Sport Illustrated sous le titre "Chosen one" : L'élu.

Désormais la star, omniprésente sur les réseaux sociaux, produit aussi des films et des documentaires.

LeBron’s documentary on the Civil Rights Movement debuts tonight.



Another step toward a media empire. pic.twitter.com/6DkHwbpNBT — Cycle (@bycycle) April 4, 2018

Pour certains Américains, LeBron James est même vu comme un héros pour son engagement et ses prises de parole anti Donald Trump. C'est notamment lui qui avait déclaré : "Avant que tu y arrives, c'était un honneur d'aller à la Maison Blanche".