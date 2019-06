La médaille du jour. Le monde du rugby se mobilise pour le don de moelle osseuse

Le don de moelle osseuse préoccupe aujourd'hui le monde du rugby. (GUILLAUME BONNEFONT / MAXPPP)

Tout a commencé il y a quelques jours quand Le , a raconté l'histoire de sa directrice générale, Laure Vitou. A 35 ans, cette Toulousaine, maman de deux enfants, est atteinte d'une leucémie aiguë. Elle a aujourd'hui un besoin vital d'un don de moelle osseuse. Pour le moment, personne n'est compatible. "Quand on prend deux personnes au hasard, elles ont une chance sur un million d’être compatibles. Et dans 75% des cas, pour donner votre moelle, il suffit de faire une prise de sang" explique Laure Vitou, dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Une simple prise de sang peut suffire donc à sauver des vies. De très nombreux champions se sont alors mobilisés pour relayer le message de Laure, de Thierry Dusautoir à Bryan Habana en passant par Laurent Sempéré, Frédéric Michalak ou Bernard Laporte. Et même les footballeuses tricolores s'y sont mises sur les réseaux sociaux comme Gaëtane Thiney ou Griedge Mbock.

Si l'Allemagne compte plus de 3 millions de donneurs potentiels, la France, elle, n'affiche que 300 000 donneurs inscrits. Mais, depuis quelques jours, les promesses affluent et l'espoir revient. Alors si vous aussi vous voulez vous mobiliser pour Laure et pour tous les autres malades en attente d'un don de moelle mosseuse, il n'y a qu'un site internet à retenir : dondemoelleosseuse.fr