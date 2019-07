La médaille du jour. Le joueur de football américain Colin Kaepernick réussit à interdire la mise en vente d'une chaussure Nike

Colin Kaepernick, footballeur américain, star de la NFL a quasiment à lui tout seul fait reculer la marque Nike. La firme américaine a retiré mardi 2 juillet un modèle de chaussures très controversé : en prévision de la fête nationale américaine le 4 juillet, une nouvelle version de ses légendaires Air Max, le modèle USA, était frappé sur le talon du drapeau américain de l'époque de la Révolution. Sauf que ce cercle de 13 étoiles blanches rappelle l'époque de l'esclavage.

Here is the picture of the @Nike Air Max 1 USA. Former QB Colin Kaepernick says he and others find the #BetsyRoss flag offensive. Do you? pic.twitter.com/OyyHx2tbHe