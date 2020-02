La médaille du jour. La pépite du Barça Ansu Fati enchaîne les records

Ansu Fati et Lionel Messi, dimanche 2 février 2020, après la victoire du FC Barcelone contre Levante (2-1). (LLUIS GENE / AFP)

Ansu Fati pourrait bien être un futur grand du football mondial. Le jeune prodige de 17 ans seulement a signé dimanche 2 février son premier doublé avec le Barça, sur deux passes de Lionel Messi, pour offrir la victoire au FC Barcelone contre Levante (2-1).

Le jeune espoir espagnol, originaire de Guinée Bissau, est le nouveau chouchou du Camp Nou. Ansu Fati accumule les records de précocité depuis le début de la saison, puisqu'il est aussi devenu, le 10 décembre dernier, face à l'Inter Milan, le plus jeune buteur de l'histoire moderne de la Ligue des Champions à 17 ans et 40 jours, mais aussi le plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga et le plus jeune joueur à évoluer dans le championnat espagnol depuis 78 ans ! Lionel Messi ? Aux archives.