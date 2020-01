La médaille du jour. Kazuyoshi Miura, plus vieux footballeur pro au monde, veut jouer jusqu'à 60 ans

Kazuyoshi Miura, footballeur japonais veut jouer jusqu'à 60 ans ! (JIJI PRESS / JIJI PRESS)

La médaille du jour est décernée à un joueur de foot qui ne vieillit pas. Il s'appelle Kazuyoshi Miura, il est japonais et c'est une star mondiale. Son nom ne vous dit peut-être rien. Et pourtant. C'est l'idole de plusieurs générations d'enfants. Olivier Atton, c'est lui. Le héros du célèbre dessin animé Olive et Tom. Le créateur du dessin animé s'est inspiré de Kazuyoshi Miura pour le personnage d'Olivier Atton.

Olive et Tom, ça commence à dater. Mais "King Lazu", lui, il est toujours là, sur les terrains, à presque 53 ans, le mois prochain. 53 ans et toujours en crampons. C'est le plus vieux joueur professionnel en activité dans le monde.



Mieux. Le Japonais, qui boucle sa 35e saison pro, vient de prolonger son contrat avec le Yokohama FC, l'équipe pour laquelle il joue depuis ses 39 ans. Il est arrivé en 2005. Et Kazuyoshi Miura ne veut pas s'arrêter là. La retraite, très peu pour lui. Même si ça commence sérieusement à tirer, il veut jouer jusqu'à 60 ans.