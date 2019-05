La médaille du jour. Italie : ces deux clubs de foot vont échanger leurs maillots... avant de jouer !

Image postée sur les réseaux sociaux montrant les maillots collector de Parme (à gauche) et de la Sampdoria de Gênes (à droite). (CAPTURE D'ÉCRAN)

Parme et la Sampdoria de Gênes : deux clubs de foot italiens qui vont redorer un peu le blason du Calcio transalpin, dont on ne parle cette saison que pour les dérapages, les banderoles, les chants racistes, les cris de singe. Dans ce contexte, un moment de fraternité, ça ne peut pas faire de mal, et c'est ce qui va se passer dimanche 5 mai, à l'occasion du match entre Parme et la Sampdoria de Gênes. Les deux clubs sont grands amis – des amis de 30 ans, tout juste – et notamment les groupes ultras de deux clubs. Et pour fêter ça, ils vont échanger leurs maillots... avant le match.

Oui, avant. La tradition étant de le faire après. En fait, les équipes vont jouer avec le maillot de l'autre. Enfin, presque. Chacun va garder ses couleurs – ce serait un coup à se tromper de coéquipier, et à embrouiller les tifosi – mais chaque équipe va adopter le maillot de l'autre : la bande horizontale si chère à la "Samp" sur le maillot bleu de Parme, et la croix parmesane sur le maillot blanc des Gênois. Le temps d'un match.

Les joueurs seront tous des "BluCrociati", réference aux "BluCerchiati" de la Samp et aux "Crociati" de Parme. Vous me suivez ? Bref, une série de maillots ultra collectors, qui sera vendue par la suite aux enchères. Les fonds récoltés seront alors reversés à deux hôpitaux pour enfants. L'un à Parme, l'autre à Gênes, évidemment.