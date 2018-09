La médaille du jour. En lice pour la Ryder Cup, le golfeur Tiger Woods revient de loin

Tiger Woods a été retenu dans l'équipe américaine pour disputer la Ryder Cup 2018. (RICH SCHULTZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

C'est un revenant. Tiger Woods fait partie de ces sportifs qui brillent bien au-delà de leur discipline. Il n'est pas juste un golfeur de légende. C'est une légende, tout court. Alors que peu de personnes suivent le golf, tout le monde le connaît. Car le Tigre, c'est autre chose, c'est plus complexe.

Ces dernières années pourtant, il avait disparu des greens. Tiger Woods, le golfeur, n'était plus. Lui qui a été le numéro 1 mondial le plus célèbre est descendu au 656e rang. Pourtant, le Tigre continuait de faire la une des journaux, du moins des pages faits divers, depuis sa chute il y a huit ans, ses frasques sexuelles, ses multiples liaisons et ses excuses publiques en direct à la télévision.

De retour sur les terrains depuis huit mois

Tiger Woods a vécu une traversée du désert, il est passé par une clinique très américaine de désintoxication sexuelle, il a subi quatre opérations du dos et l'an dernier, coup de grâce, Tiger Woods est arrêté pour conduite en état d'ivresse, shooté aux médicaments. Les images ont fait le tour du monde, la chute a été abyssale.

On ne peut pas être et avoir été, et pourtant si. Tiger Woods touche le fond, mais il rebondit. Il se relève et tente l'impossible : redevenir ce qu'il a été. Il a fait son retour sur les greens en janvier dernier. Huit mois plus tard, il pointe au 26e rang mondial. Mardi 4 septembre, il a été sélectionné pour faire partie de l'équipe américaine de Ryder Cup, qui affrontera l'Europe à la fin du mois, à Saint-Quentin-en-Yvelines. Le Tigre est de retour, il a déjà gagné.