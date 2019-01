La médaille du jour. Du métal provenant de Fukushima pour la torche et les médailles des JO de Tokyo 2020

Les torches et les médailles olympiques de Tokyo 2020 seront conçues à partir de matériaux recyclés provenant de Fukushima. (KAZUHIRO NOGI / AFP)

C'était déjà prévu, la flamme olympique devait partir le 26 mars 2020 de Fukushima, ville ravagée par une catastrophe nucléaire et un tsunami en 2011. Un beau symbole. Mais les organisateurs des Jeux Olympiques de Tokyo, qui doivent avoir lieu à l'été 2020, ont décidé de pousser l'idée un peu plus loin.

Les 10 000 torches qui seront utilisées pour porter la flamme du site d'Olympie, en Grèce, jusqu'à Tokyo, au Japon, seront fabriquées à partir de pièces d'aluminium recyclé provenant des logements temporaires de la préfecture de Fukushima.

Région dévastée

Le parcours de la flamme aura pour thème "L'espoir éclaire notre chemin" et traversera trois régions touchées par le tremblement de terre de 2011, Fukushima, donc, mais aussi Iwate et Miyagi. Et ce n'est pas tout : les 5 000 athlètes qui auront l'honneur de monter sur le podium lors des Jeux Olympiques recevront une médaille toute aussi particulière, qui contiendra du métal recyclé provenant d'appareils électroniques de Fukushima qui n'ont plus d'utilité.

Une façon de soutenir une région en totale reconstruction, et notamment tous les habitants qui ont perdu leur logement lors de cet accident nucléaire, le pire depuis Tchernobyl. Allez, il reste 5 ans au comité d'organisation des Jeux de Paris 2024 pour trouver, lui aussi, une belle idée pour ses torches et ses médailles olympiques !