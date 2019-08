La médaille du jour. Carli Lloyd, double championne du monde de football, future recrue de la NFL ?

arli Lloyd lors du match USA - Chili au Parc des Princes, match comptant pour la Coupe du monde de football féminin, le 16 juin 2019. (FRANCK FIFE / AFP)

Carli Lloyd n'est pas n'importe quelle joueuse de soccer, comme on dit aux États-Unis. C’est l’une des figures de l’équipe américaine de football, double championne du monde. La dernière, c'était en juillet dernier, en France. Elle est également double championne olympique. C’est une icône du sport américain et parmi ses nombreux talents, Carli Llloyd dispose notamment d’un sacré coup de pied. À tel point qu’il y a quelques jours, elle s’est entraînée avec les Eagles de Philadelphie, une franchise de la NFL– la grande ligue de football américain – qui ressemble plus à notre rugby, pour le dire grossièrement.

Comme ça, pour voir, elle a tenté un coup de pied de 55 yards – ça fait plus de 50 mètres – soit au-delà de la moitié du terrain. Et devinez quoi ? C’est passé entre les poteaux. Ç'aurait pu en rester là, un moment sympa, mais la vidéo a fait le tour du web.

Now that we have your attention, here’s a 55-yarder! pic.twitter.com/7k2WeQNUso — Philadelphia Eagles (@Eagles) 20 août 2019

Elle est remontée à toutes les équipes, et Carli Lloyd intéresse désormais plusieurs équipes. Elle a même reçu une offre pour être "kicker" : celui qui tire les transformations, et qui dégage le ballon dans le camp adverse. Et la légende du soccer y pense sérieusement. Rien ne s’y oppose dans le règlement. À 37 ans, c’est peut être une chance unique de devenir la première femme à évoluer en NFL.