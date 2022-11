Tensions autour de la Corée du Nord : qui est Kim Yo Jong, la sœur du dictateur qui injurie le voisin sud-coréen ?

L’intrus de l’actu donne chaque soir un coup de projecteur sur une personnalité qui aurait pu passer sous les radars de l’actualité.

La bordée d’injures a de quoi surprendre les esprits occidentaux. Ces dernières heures, la sœur du numéro 1 nord-coréen s’adresse en effet au voisin sud-coréen qui envisage de nouvelles sanctions contre le Nord suite aux derniers essais de missiles balistiques. Le propos est fleuri. "Chien fidèle larbin des États-Unis", écrit Kim Yo Jong dans un communiqué, "chien sauvage courant derrière un os jeté par les américains."

En réalité, les dirigeants nord-coréens sont assez coutumiers du fait. Avant son élection, Joe Biden avait été qualifié de "chien enragé qui devait être battu à mort à coups de bâton". Donald Trump était un "vieillard gâteux américain mentalement dérangé" et l’ancienne présidente sud-coréenne Park Geun-hye : "une sorcière et une prostituée maligne". Bienvenue dans la propagande anti-impérialiste !

Et c’est la numéro deux du régime qui s’en charge. Son titre officiel : Directrice adjointe du département du comité central du Parti coréen des travailleurs. Kim Yo Jong est sa petite sœur, née de la même maman, cette danseuse qui fut le grand amour de Kim Jong Il. À la mort de leur père en 2011, Kim Jong Un ,qui prend le pouvoir, est encore très jeune, 28 ans. La seule personne en qui il a une confiance absolue c'est elle, cette sœur, qui a 24 ans. Il a passé une partie de son enfance en Suisse avec elle, ça aussi c'est inédit. Les deux enfants, sous de faux noms étaient scolarisés dans une école à Berne. Il y ont passé cinq ans jusqu'en 2001, ils sont allés à Disneyland ensemble, ont expérimenté le capitalisme et leur très grande complicité vient évidemment de là.

En tribune derrière Mike Pence aux JO d'hiver de 2018

Son visage apparaît pour la première fois publiquement aux obsèques du père en 2011, ça c'était déjà inédit. Les deux générations précédentes ne montraient pas leur famille, celle de Kim il Sung et celle de Kim Jong il. La sortie publique officielle, c'est récent et date de février 2018 aux Jeux olympiques d'hiver en Corée du Sud. Elle est envoyée pour une opération séduction. Dans la tribune, les sud-coréens la placent juste derrière Mike Pence, le Vice-président américain, en espérant sans le dire, un rapprochement. Pence ne tombe pas dans le panneau et évite tout contact. Mais avec les sud-coréens ça va dépasser toutes les espérances. Elle est belle, elle se tient bien. Sur les télés de Séoul, c'est Madonna ! Le Président l'accueille en grande pompe. et la lettre qu'elle amène proposant une rencontre avec son frère fonctionne. Deux mois plus tard, les deux présidents se rencontrent !



C'est une période de détente incroyable. Le régime Nord-Coréen comprend bien qu’il peut l’utiliser pour ça, un peu comme une ministre des Affaires étrangères. Elle est présente aux trois sommets Nord/Sud dans l’année 2018 ! Évidemment présente à la rencontre avec Donald Trump à Singapour. En présence du leader suprême, elle ne parle pas. Sauf quand il l'y invite, comme à l'été 2020, devant les hauts dignitaires en larmes. C'est même elle qui révèle que son frère a été terrassé par le Covid ! "Je n'oublie pas les moments où je n'ai pu être d'aucune aide pour le grand leader, déclare Kim Yo Jong, et où il se tenait seul pour protéger la précieuse vie du peuple. Il présentait personnellement des solutions et des méthodes pour réaliser de une à 10, voire 100 et même 10 000 mesures."*

Prendre la suite de son frère

Vues les injures d’aujourd'hui, on comprend évidement qu'elle a basculé du rôle de gentille à celui de méchante. Cela permet d'ailleurs à Kim Jong Un de rester au-dessus de la mêlée. Quand les relations se sont tenues à nouveau avec la Corée du Sud, c'est elle officiellement qui a donné le feu vert pour faire exploser le bureau de liaison entre les deux Corées qu’ils venaient pourtant de construire, promettant l’apocalypse aux impérialistes. Même chose pour les injures de ces dernières heures. Succédera-t-elle à son frère ? Très clairement, oui. Elle n'a que 35 ans, mais les spécialistes de la Corée du Nord disent tous que, dans ce pays très patriarcal, elle a prouvé depuis 10 ans qu'elle était vraiment une princesse Kim. Et que si son frère est malade comme certains le pensent, c'est bien elle, Kim Yo Jong, qui devrait prendre la suite.

*Extrait du documentaire la Princesse Rouge de Pierre Haski (production Hikari) qui sera diffusé la semaine du 28 novembre sur la télé suisse et sur Arte un peu plus tard.