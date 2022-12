Soupçons de corruption au Parlement européen : qui est Pascal Durand, l’eurodéputé Renew qui rejoint le groupe social-démocrate empêtré dans le scandale ?

L’intrus de l’actu donne chaque soir un coup de projecteur sur une personnalité qui aurait pu passer sous les radars de l’actualité.

À priori, le timing n’est pas idéal. L’eurodéputé Renew Pascal Durand rejoint le groupe social-démocrate empêtré dans un scandale. S’il y a bien un groupe parlementaire qui ne fait pas envie au Parlement européen en ce moment, c’est celui des sociaux-démocrates qui se trouvent dans le viseur du juge Claise avec cette affaire présumée de corruption par le Qatar, et ces liasses de billets retrouvées !

En réalité, Pascal Durand avait décidé de les rejoindre avant et l’avait annoncé avant l’arrestation de la vice-présidente le week-end dernier.

>> Soupçons de corruption au Parlement européen : que prévoient les règles actuelles entourant le lobbying, critiquées par des ONG et des élus ?

Le comble, c’est que notre intrus a, comme il dit "demandé l’asile politique" à ce groupe S&D déjà sur un cas de conscience. Il a décidé de quitter son groupe actuel Renew (où siègent les macronistes) parce qu’il maintient en son sein une Suédoise dont le parti est soutenu par l’extrême droite. On touche là au combat de sa vie, lui dont les parents étaient tous les deux résistants. "Ça a été un vrai problème pour moi, explique Pascal Durand, parce que j'ai été obligé d'essayer de me dire : 'Que m'auraient dit et que feraient mes parents ?' Et je suis arrivé à un constat qui est encore plus difficile à gérer, c'est que je pense que mon père m'aurait dit : 'Tu continues, même en terrain hostile. Quand tu es dans un combat, il faut le mener jusqu'au bout.' Et je pense que ma mère m'aurait dit : 'Non, on ne franchit pas certaines lignes rouges. Et là, la ligne rouge, c'est que tu restes assis dans un groupe, assis à côté de gens qui sont avec des héritiers des néonazis, donc tu t'en vas.' Et donc moi, il fallait que j'arbitre ça."

À Bruxelles et Strasbourg, rares sont les eurodéputés à ce point identifiés sur les valeurs et l’intégrité notamment à cause des sujets qu’il a portés sur les lanceurs d’alerte ou la moralisation de l’économie. À 62 ans, il parle lui-même d’une sorte de statue du commandeur, omniprésente. Il raconte ce père qui était l’un des plus jeunes commandants de la résistance à la libération (29 ans) : responsable des Francs Tireurs et Partisans à Nice, sa mère étant l’un de ses deux courriers. Après la guerre, ils se marient et elle devient l’une des dirigeantes du Parti communiste. Elle en sera finalement exclue sur un profond désaccord au moment de l’invasion de la Tchécoslovaquie. Pascal Durand a 10 ans et la revoit pleurer, se disant que ce mouvement auquel elle a adhéré en 1936 a soutenu le stalinisme.

Deux période politiques

Lui-même aura deux périodes politiques. Cela commence à 14 ans en 1974. Lycéen, il milite pour la campagne de René Dumont, l’écologiste, à la présidentielle contre le nucléaire. Étudiant, il sera dans le mouvement anarchiste, sera même élu au conseil de faculté de Droit de Paris-12 mais lâchera tout à l'arrivée des autonomes, un peu avant de devenir avocat d'affaires en 1986.

Deuxième période, 20 ans plus tard. En 2006, Nicolas Hulot vient le chercher pour travailler sur le pacte écologique avant la présidentielle de 2007. Hulot renonce, on le sait, y compris pour les européennes. Mais, Pascal Durand est lancé et veut tenter d'ouvrir les fenêtres de l'écologie : avec Daniel Cohn-Bendit et Jean-Paul Besset, ils lancent Europe Ecologie-les Verts et font plus de 16% aux européennes le meilleur score écolo de tous les temps. Lui-même sera patron d'EELV en 2012, pendant un an et sera élu pour son premier mandat de député européen en 2014 sous cette étiquette. Avant de se faire réélire en 2019, sous l'étiquette Renew, considérant que l'Europe était davantage au cœur du programme Macron.

D’ici 2024, Pascal Durand va donc finir ce mandat avec les sociaux-démocrates empêtrés dans cette histoire de corruption par le Qatar. Il affirme avoir obtenu des garanties de leur part, eux qui ont exclu sans hésiter les élus concernés par l’enquête pour corruption. Lui qui siégeait au comité d'éthique pour Renew perd son attribution, évidemment, mais il est visiblement décidé à profiter de ce moment de crise notamment pour faire évoluer ce comité d'éthique, également pour essayer de mettre en place une haute autorité un peu comme ce qui existe en France

"Exactement comme certaines personnes brûlent des feux rouges où quasiment tout le monde s'y arrête. Il faut qu'on puisse sanctionner ceux qui brûlent les feux rouges." Pascal Durand, eurodéputé à franceinfo

Il lui reste 18 mois pour ça, puisqu'il a déjà annoncé qu'il ne briguerait pas un troisième mandat européen.