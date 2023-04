Qui est Makenzie Lystrup, la première femme à la tête d’un centre de la NASA qui prête serment sur un autre livre que la Bible ?

L’intrus de l’actu donne chaque soir un coup de projecteur sur une personnalité qui aurait pu passer sous les radars de l’actualité.

Tout est inédit dans cette histoire. Makenzie Lystrup est la première femme à prendre la direction d’un centre de la NASA, en l’occurence du Goddard Space Flight Center dans le Maryland. Elle succède à Dave Mitchell, qui assurait l’intérim depuis trois mois et qui repart gérer les programmes de la NASA au siège à Washington.

Le centre Goddard (du nom du pionnier de la propulsion des fusées) n’est pas forcément le plus connu de la NASA. C’est pourtant une référence en recherche scientifique. 10 000 personnes, 4,9 Mds de dollars de budget. C’est là que sont conçues et réalisées les missions du programme Explorer, des télescopes Hubble, James-Webb, ou SWIFT, ou encore de certains satellites météos. Depuis sa création en 1959, aucune femme ne l’avait dirigé. Ceci étant, en observant bien son CV, nul ne lui fera l’offense d’expliquer sa nomination par la simple volonté que ce soit une femme.

Elle prête serment sur le "Point bleu pâle" de Carl Sagan

Makenzie Lystrup a 45 ans, un doctorat en astrophysique décroché à Londres après des études à Portland. Elle a été planétologue et astronome mais elle a aussi une grosse expérience de gestion. Avant la NASA, elle a exercé longtemps dans le privé, dirigé notamment la stratégie business chez Ball aerospace, un fabricant de matériel militaire et de satellite scientifiques. Elle y a travaillé justement sur le téléscope James Webb entre autres. Un profil mixte de scientifique et de gestionnaire qui en faisait une candidate assez évidente.

Mais l’autre révolution tient au fait qu’elle ait prêté serment sur un autre livre que la Bible. Les représentants du gouvernement américains, ce qu’elle est avec cette fonction, "sont liés par serment ou affirmation" à la Constitution. Certains politiques ou fonctionnaires prêtent donc serment sur la Constitution mais la plupart du temps, ils le font finalement sur la Bible. Makenzie Lystrup prend le contrepied, loin notamment d’une vision catholique traditionnelle qui place l’Homme au centre de l’Univers. Le choix du livre lui-même est tout un programme.

>> Guerre en Ukraine : dans la station spatiale internationale, les États-Unis et la Russie travaillent main dans la main

Elle pose la main gauche sur "Pale Blue Dot", le "Point bleu pâle", livre de l’astronome Carl Sagan, un homme qui a lutté toute sa vie contre l’obscurantisme, qui criait haut et fort que les sociétés démocratiques sont forcément attachées à la science. C'est un homme que vénèrent les passionnés d’espace, notamment Olivier Sanguy, qui est en charge de l'actualité spatiale à la Cité de l'Espace à Toulouse, et pour qui ce livre choisi par Makenzie Lystrup est tout sauf anodin. "C'est un livre qui décrit le potentiel du futur de l'humanité, grâce à l'exploration spatiale, pour la science bien sûr mais aussi peut-être pour s'établir en dehors de la planète Terre. N'oublions pas que cette personne va diriger le centre Goddard, qui est un centre du vol spatial. L'autre symbole, c'est bien sûr le petit bleu pâle, qui vient d'une photo de la sonde Voyager 1 qui a pris la Terre à 6 milliards de kilomètres de distance et la Terre apparaît comme ce petit point."

"Carl Sagan a écrit un très beau texte dans lequel il réfléchit sur l'humilité qu'on doit avoir et qui montre que finalement, les conflits sur Terre sont ridicules, confrontés à l'immensité de l'univers. C'est la leçon de modestie de l'astronomie et dans le contexte géopolitique actuel, le choix de ce livre n'est probablement pas un hasard." Olivier Sanguy à franceinfo

Olivier Sanguy fait allusion aux tensions avec la Chine et aux différentes guerres, notamment en Ukraine bien entendu. Makenzie Lystrup a en tout expliqué avoir beaucoup regardé la série TV "Cosmos", que les amateurs d’espace connaissent tous. Dans l’un des épisodes, en version française, le comédien Hugues Martel avait d’ailleurs lu cet extrait du "Pale Blue Dot" : "On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Pour moi, cela souligne notre responsabilité de cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir le point bleu pâle, la seule maison que nous n'ayons jamais connue." Tout un programme pour la nouvelle patronne ! En tout cas, sur les réseaux sociaux de la NASA, du centre Goddard et de toute la communauté de l'Espace, la photo de Makenzie Listruyp, main gauche sur le "Pale Blue Dot" a fait un véritable carton.