France-Maroc : qui est Nasser Larguet, qui a créé l’Académie de joueurs marocains et dirigé des centres de formations français ?

L’intrus de l’actu donne chaque soir un coup de projecteur sur une personnalité qui aurait pu passer sous les radars de l’actualité.

Si le Maroc est en demi-finale, c’est en bonne partie grâce à cet homme : Nasser Larguet, qui a créé il y a plus de dix ans la fameuse Académie de jeunes joueurs voulue par le roi du Maroc, Mohamed VI. Mais s'il est notre "intrus", c'est parce que côté français, il a aussi dirigé de nombreux centres de formation, dont celui de l'Olympique de Marseille jusqu’au printemps dernier. Et ce n’est pas tout : il va regarder ce match depuis Ryad, en Arabie Saoudite, où il est directeur technique national depuis le mois de mai. Inutile de faire un dessin : avec un pays arabe en demi-finale, l’effervescence est garantie !

>> "On veut voir Mbappé à genou, comme Cristiano !" : Marrakech attend la demi-finale France-Maroc

À l’origine, Nasser Larguet vient du Maroc. Mais pas du foot ! Il y a 64 ans, à Kenitra, à une demi-heure de Rabat, où il grandit, devenir footballeur ou même entraîneur n’est même pas une option. Le père agriculteur, devenu expert automobile et la mère qui s’occupe des trois enfants n’imaginent pas autre chose que des études supérieures. Les trois font leur scolarité dans des missions françaises. Alors, oui, Nasser joue au ballon tout le temps, il dispute bien des matches entre établissements français du Maroc, mais sans oser rêver plus.

Après le bac, il vient étudier en France, à Caen. D'abord la pharmacie, puis finalement la microbiologie et la biochimie. En 1982, Nasser a 24 ans, il se retrouve prof en collège à Thury-Harcourt dans le Calvados : prof de maths, sciences naturelles et EPS ! Et là, le foot resurgit. Il passe progressivement ses diplômes d’entraîneurs, et miracle – c'est lui qui le dit ! – il est recruté par le football club de Rouen. Pendant 25 ans, il va diriger des centres de formations un peu partout, en D1 comme en D2 : Cannes, Caen, Le Havre, Strasbourg… Entre temps, il acquiert la nationalité française, ayant épousé une Française.

Chasseur de tête

Mais en 2007, il est de retour au Maroc suite au coup de fil... Du roi ! C'est le lancement de cette fameuse Académie Mohamed VI. Le roi veut relancer le sport et le foot marocain. À 49 ans, Nasser Larguet va tout faire, même superviser la construction du centre à Rabat. "Pendant deux ans, du lundi au jeudi, j'étais sur le chantier pour l'avancée des travaux, raconte Nasser Larguet. Et le week-end, vendredi, samedi, dimanche, j'étais partout, au Maroc, dans les villages, dans les quartiers, pour détecter les jeunes talents." Il y a d'ailleurs repéré Azzedine Ounahi, aujourd'hui membre de l'équipe nationale du Maroc. "Je le vois jouer, c'est un garçon qui est doué techniquement, qui est tout frêle, qui avait déjà beaucoup de personnalité dans le jeu."

"Les familles, c'était très facile de les convaincre, tout simplement parce qu'on était la seule structure au Maroc qui était capable d'allier à la fois l'éducation, la scolarité et le football. Les parents ne payaient absolument rien. On a eu 100% de réussite au bac, pendant la période où j'y étais, avec des mentions. Ça donnait confiance aux familles pour nous confier leurs enfants." Nasser Larguet à franceinfo

A Rabat, les gamins ont entre 12 et 18 ans. Mais il crée aussi des structures à Marrakech, Tanger, Fez et Casablanca, dès 9 ans, qui est l'âge auquel il repère le numéro 8, Azzedine Ounahi dont il parlait, à Casablanca. Deux autres joueurs de la sélection marocaine actuelle viennent de l'Académie : l’attaquant Youssef En-Nesyri et le défenseur central Nayef Aguerd.

Nasser Larguet emmène aussi à Rabat deux entraîneurs de Caen. Et dans tout le pays, il convainc les clubs marocains de reproduire le modèle. Au besoin, il décroche son téléphone pour demander à Zinedine Zidane, au Real Madrid, de libérer Achraf Hakimi pour un stage en dehors des dates FIFA. C'est même lui qui recrute et forme le sélectionneur de ce mondial : Walid Regragui !

Entre le Maroc et la France, son cœur balance

Avant cette demi-finale, son cœur était clairement marocain. Mais le pronostic, beaucoup plus indécis : "En tant que technicien, et là ce n'est pas le cœur qui parle, c'est 50/50, honnêtement. Parce que l'équipe du Maroc a montré de belles vertus défensives et aussi offensives, analyse-t-il, elle prend très très peu de buts. Elle n'a pris qu'un seul but, contre son camp, avec un excellent gardien. C'est quelque chose qui va contrarier le point fort de l'équipe de France avec Mbappé, Giroud et Dembélé. On sait que la France a un extraterrestre qui s'appelle Mbappé qui est capable de faire la différence à n'importe quel moment."

"La France a montré quelques petits errements au niveau défensif, c'est pour cela que je dis 50/50 et je suis persuadé que l'équipe qui va marquer la première aura le dernier mot." Nasser Larguet à franceinfo

Nasser Larguet vit désormais à Ryad, mais garde un pied-à-terre à Rabat et un autre à Caen, puisque ses deux filles vivent en Normandie.