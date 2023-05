Couronnement Charles III : qui est Hugo Burnand, le photographe qui a eu la lourde tâche de prendre le cliché officiel du roi ?

Le photographe a aussi immortalisé le mariage de William et Kate en 2011.

Hugo Burnand restera dans l’histoire comme celui qui a réalisé le cliché officiel du couronnement du roi Charles III,samedi 6 mai 2023, ainsi que celui de la reine Camilla, révélés à l’issue du week-end de couronnement. Ce qui est intéressant, c’est le lien particulier que le photographe semble avoir noué avec le prince Charles, dont le public a un peu image austère. Sur ce cliché pourtant, le monarque apparait plus audacieux qu’on ne le pense.

Hugo Burnand est né en France, à Cannes en 1963, il aura bientôt 60 ans. Il perd sa mère à l'âge d'un an dans un accident, elle s’appelait Susan Gordon. Le photographe porte en fait le nom de sa belle-mère, Ursy Burnand, qui l’a élevé et qui était elle-même photographe. Elle travaille d’ailleurs régulièrement avec lui, notamment pour les photos du couronnement de Charles III. Apparemment, il apprend le métier avec elle à la maison en développant ses premiers clichés sur un coin de table de la cuisine. Ce qu’il aime dans la photo, c’est saisir le côté "imprévisible". Hugo Burnand remporte son premier prix photo à l'âge de sept ans, alors qu’il est scolarisé dans une école très chic du Hampshire : Cheam School. C’est un hasard mais le prince Philip et le prince Charles ont étudié eux aussi dans cette école d’après le Times.

Une collaboration avec le magazine Tatler

Avant d’avoir ce "mandat royal" officiel, il a travaillé pendant plus de 20 ans pour le magazine Tatler, photographiant les grands de ce monde lors de soirées, mariages et autres événements mondains. Il a fait des clichés de Victoria Beckham la Spice Girl, de Mickael Jackson ou encore Margaret Thatcher et son mari pour leurs noces d’or en 2001. Et puis une nuit de 2005, alors qu'il est parti pour un voyage de six mois en Amérique du Sud avec sa famille, il se fait voler toutes ses affaires, appareils et ordinateur y compris. Lorsqu’il retrouve un moyen de se connecter à internet, il découvre un mail de Camilla Parker Bowles, qu’il ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam et qui a visiblement eu des échos formidables de son travail et de sa personnalité. Elle lui demande de venir prendre les photos d’un évènement important prévu en avril. En clair : Hugo Burnand a failli passer à côté du mariage du futur roi ! Il s'y rend bien sûr et va ensuite faire toute une série d’autres photos de la famille royale.

Pour un photographe qui dit aimer le caractère imprévisible des photos, on se dit que le protocole royal ne doit pas en réserver si souvent. Et pourtant, en 2008 après une série officielle dans la bibliothèque de Clarence House pour les 60 ans de Charles, le prince avait voulu faire un portrait moins formel. Il avait en tête une pose très précise, assez décontractée qu’il avait repérée sur le portrait d’un officier de renseignement de l'armée britannique au XIXe siècle : le colonel Frederik Gustavus Burnaby, le premier à avoir traversé la Manche en ballon et la steppe russe (3000 miles) à cheval à en hiver. Un aventurier. Sur la photo Charles est de côté, presque affalé, le bras gauche posé plus haut sur le dossier de son fauteuil. Presque disruptif !

Des séances longuement préparées

Pour les photos de mariage ou de couronnement, rien n’est laissé au hasard. Pour le mariage de William et Kate en 2011, Hugo Burnand raconte qu’il lui avait fallu trois semaines de repérage. Il avait fait des répétitions au chronomètre avec le personnel de Buckingham en doublures parce qu'il fallait se caler sur le moment où les avions de la Royal Air Force survoleraient le balcon royal. Le jour J, il avait même prévu des kilos de bonbons pour s’attirer la sympathie des enfants.

Pour le couronnement de Charles, la séance officielle était prévue juste après les saluts au balcon avec le sceptre et l’orbe, ce globe représentant le monde chrétien, dans la salle du trône, avant le déjeuner familial. Autant dire que ça n’a pas dû trainer ! La publication n'a pas tardé non plus : dès lundi soir 18 heures, sur les comptes Instagram et Twitter de la famille royale. Preuve qu’on a bel et bien changé d’époque, la photo officielle est déjà l'objet de nombreux détournements plus ou moins gracieux.