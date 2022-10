Conflit ukrainien et crise énergétique : qui est Annalena Baerbock, la ministre écolo qui assume l’envoi d’armes à l’Ukraine ?

Au sein du gouvernement allemand, Annalena Baerbock est la première à avoir réagi lundi 10 octobre aux frappes massives des russes en Ukraine les qualifiant de "méprisables", assurant que l'Allemagne faisait tout pour renforcer les défenses aériennes de l'Ukraine. La jeune ministre des Affaires étrangères est l’une des deux "Grünen" au sein de la coalition Scholz où elle siègent aux côtés des socio-démocrates et des libéraux.

>>> Guerre en Ukraine : la cheffe de la diplomatie allemande en visite surprise à Kiev

A 41 ans, elle fait partie de ces Grünen "réalos" qui secouent depuis longtemps les dogmes écolos, sur l’augmentation du budget de l’armée ou encore le soutien aux centrales à charbon. Ici en France cela peut surprendre mais c'est cette génération d’écologistes pragmatiques qui a vécu en 1997, le virage Joshka Fischer, qui reste LE ministre des affaires étrangères écolo qui avait envoyé l'Allemagne refaire la guerre. C'était au Kosovo.

La ministre baigne dans l’écologie depuis toujours

Très anti-nucléaires, ses parents l’emmènent assez tôt dans les manifestations. Dans la ferme où elle grandit près d’Hanovre, un grand poster de Greenpeace trône dans sa chambre. Annalena Baerbock adhère aux Grünen à 25 ans, en 2005. Puis tout va extrêmement vite. Quatre ans plus tard, elle devient présidente du parti dans le Brandebourg, la région qui entoure Berlin. En 2013, à 33 ans, elle entre au Bundestag et en 2018, elle rejoint Robert Habeck pour codiriger le parti. Tous les médias imaginent déjà que ce dernier sera chancelier. Mais Annalena Baerbock affiche clairement la couleur : pas question de faire de la figuration. "Je ne serai pas la femme aux côtés de Robert Habeck", prévient-elle. Elle finira par convaincre son parti d’envoyer pour la première fois une concurrente dans la course à la chancellerie. Elle.

Son ambition l'amène parfois à faire quelques bourdes

Ambitieuse, compétitrice. Ces adjectifs décrivent Annalena Baerbock. Enfant, elle a fait beaucoup compétition en trampoline. Elle a d'ailleurs décroché trois fois la médaille de bronze aux championnats d'Allemagne. Tellement ambitieuse qu'elle en vient à embellir – maladroitement c'est le moins que l'on puisse dire – son CV. Hélas pour elle, au moment des dernières législatives en septembre 2021, la presse découvre qu'elle revendique une licence à l’université de Hambourg alors qu’elle n’a que le pré-diplôme. Même si c’est suffisant pour entrer à la London School of Economics, où elle décroche pour de bon un master.

Annalena Baerbock se targue également d’être membre active d’une douzaine d’organisations comme le haut-commissariat aux réfugiés (HCR). Pas de chance, il n'y a pas d'adhérent au HCR. Elle prétend aussi avoir dirigé le bureau bruxellois d’une eurodéputée de 2005 à 2008. En réalité, elle s’occupait de l’informatique et n’a pris des responsabilités qu’à la fin de cette période. En juin dernier, elle a été accusée d'avoir plagié certains passages de son libre Jetzt (Maintenant).

Un flair sur la guerre en Ukraine

Au sujet du fameux gazoduc Nord Stream 2, Annalena Baerbock est pratiquement la seule, dès 2018, à crier haut et fort que l’Allemagne a déjà une dépendance de 40% à la Russie. L'écologiste alerte : si le pays ouvre des gazoducs supplémentaires sans diversifier leurs sources d’énergie, il risque d’aggraver cette dépendance.

Le 26 juin 2021, lors d'un débat pendant la campagne des dernières législatives, elle prédit que ce pipeline – Nord Stream 2 – mènera au conflit ukrainien. Le Podkast présenté par la journaliste Hélène Kall en a diffusé un extrait dans sa série consacrée aux Verts allemands. "Le but de Poutine, c'est d'utiliser ce gaz pour couper la liaison avec l'Ukraine. Nos voisins de l'Europe de l'Est ont de grosses, grosses inquiétudes. Nous ne devons pas être naïfs en pensant que les Russes respecteront les règles. Monsieur Poutine ne le fera pas. Monsieur Poutine n'est pas seulement en conflit avec l'Ukraine, il l'est aussi avec nous, les Européens", déclare l'écologiste face à ses deux adversaires, Olaf Scholz pour le SPD ( le parti social-démocrate d'Allemagne) et Armin Laschet pour la CDU (l'Union chrétienne-démocrate). Ils lèvent les yeux au ciel.

Annalena Baerbock passe un peu pour la dingue, la cassandre qui prédit également des conséquences sur climat. Mais par la suite, les faits lui donneront raison. Au moment de rédiger le contrat de coalition l’hiver dernier – quelques mois avant le début de la guerre en Ukraine – Annalena Baerbock obtient de ne pas s’engager à ouvrir ce gazoduc "tant qu’on n’a pas de garanties sur les troupes massées à la frontière". Le gouvernement allemand finira par l’entendre.

Une grande popularité

Annalena Baerbock a reçu mercredi 12 octobre à Berlin, le prix de la personnalité politique de l'année. La ministre allemande des Affaires étrangères a demandé à son ancien homologue français, Jean-Yves Le Drian, de venir lui remettre cette récompense. Même le quotidien Bildzeitung qui l’avait beaucoup critiquée, a expliqué cet été qu’elle serait meilleure chancelière que Olaf Scholz. De quoi faire rêver les Verts ici en France.