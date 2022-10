Assaut du Capitole en 2021 : Qui est Liz Cheney, la Républicaine anti-Trump qui se bat pour qu’il ne revienne jamais à la Maison Blanche ?

Elle est la fille aînée de Dick Cheney, l’ancien vice-Président de Georges W. Bush. 56 ans, carré court blond, collier de perles et gros charisme, Liz Cheyney est désormais paria dans son propre camp depuis qu’elle s’est fixée comme objectif que jamais Donald Trump ne revienne à la Maison Blanche. Au mois d’août, elle a perdu la primaire dans son propre Etat très conservateur du Wyoming contre une protégée de Trump. Elle savait donc qu'elle quitterait le Parlement aux mid-terms cet automne. Alors, elle l'a répété encore plus fort : "Je ferai tout ce qu'il faut pour qu’il ne s'approche plus jamais du Bureau ovale".

Jeudi 13 octobre, comme vice-présidente de la commission parlementaire, après un an d’investigations sur l’assaut du 6 janvier 2021 au Capitole, elle a voté, avec ses collègues et adversaires démocrates, cette déclaration de guerre à l’ancien président des États-Unis pour qu’il vienne comparaitre devant eux. Et ses mots sont très clairs : "La cause principale de ce qui s'est passé le 6 janvier s'appelle Donald Trump. Rien de tout cela ne serait arrivé sans lui. Il a été personnellement et de manière conséquente impliqué dans tout cela. Le président Trump avait prémédité un plan pour affirmer que l'élection avait été volée avant même qu'elle ait lieu".

Au départ chez les Républicains, Liz Cheney est pourtant clairement classée parmi les conservateurs, les "faucons". Partisane de la ligne dure, de l’affirmation de la puissance des États-Unis, des rapports de force plus que de la diplomatie. Digne héritière de son père, qui l'a élevée dans le Wyoming où elle est née en 1966. Avec sa mère, l'écrivaine Lynn Cheyney, Elisabeth – de son vrai prénom – fait des études de droit à Chicago. Elle devient ensuite avocate en Virginie où elle exerce jusqu'à ce que son père soit élu vice-Président en 2000. Elle a alors 34 ans. Nommée au département d'État, elle s'occupe de promouvoir la libéralisation de l'économie. Elle s'en prend très violemment à ses confrères avocats qui défendent les détenus du camp de Guantanamo. Elle monte même une association en quittant la maison Blanche, pour les poursuivre en justice pour manque de loyauté à l'égard des États-Unis.

On retrouve Liz Cheney chez Fox News, la chaîne d'information conservatrice. Elle y travaille comme analyste politique et remplace même parfois les animateurs. En 2013, un magazine conservateur voit en elle l'une des 25 femmes les plus influentes du parti Républicain.

Lors de sa première campagne pour le Sénat, c'est une course à l'échalote avec le sénateur sortant : à qui sera le plus conservateur. Elle fait même la Une des journaux pour s'être publiquement disputée avec sa petite sœur, Mary, qui est lesbienne, mariée à une femme. Liz Cheney étant elle opposée au mariage homosexuel. Elle renoncera à cette candidature à cause des ennuis de santé de l'un de ses enfants. Mais elle entrera finalement à la chambre des représentants en 2017. Elle a été réélue 2 fois depuis.

Liz Cheney a fait campagne pour Donald Trump en 2016

Durant la campagne en vue de l'élection présidentielle en 2016, Liz Cheney a eu des mots très durs contre Hilary Clinton, l'adversaire de Donald Trump. Elle traite la candidate démocrate de "criminelle". Plus tard, au Parlement, elle votera tous les textes avec la majorité Trump, sauf sur la politique internationale. Il s'agit de son seul point de désaccord avec le président qui a critiqué les années Bush/Cheney en la matière. Mais Liz Cheney soutient encore Donald Trump au moment du premier procès en destitution en février 2020.

La rupture provoquée par la crise Covid

Mais on entre dans la période Covid-19. C'est à partir de ce moment-là que Liz Cheney commence à prendre ses distances. Lorsque Donald Trump s'oppose au port du masque, elle poste sur Twitter une photo de son père qui recommande de "porter un masque", accompagnée du hashtag #realmenwearmasks ("les vrais hommes portent des masques").

En janvier 2021, elle lui demande officiellement de reconnaître la victoire de Joe Biden. L'assaut contre le Capitole fera le reste : elle vote l'impeachment avec les démocrates. Dans quelques semaines, elle quittera donc le Parlement. Ce qui lui laissera tout le temps de se préparer pour l'élection présidentielle de 2024 où beaucoup l'imagine déjà face à Donald Trump.