Vaccination des soignants : "Un plein succès", selon Sophie Boissard, directrice générale de Korian

À compter du 15 octobre, tous les professionnels du soin devront être totalement vaccinés, s’ils veulent continuer à travailler. Invitée éco de franceinfo vendredi 1er octobre, Sophie Boissard, directrice générale de Korian, estime que cette campagne de vaccination est un "plein succès".

"Aujourd’hui, 100% des personnes présentes dans nos établissements en France sont vaccinées". Sophie Boissard franceinfo

Selon la dirigeante, sur les 26 000 salariés de Korian dans l’hexagone, 150 personnes n’avaient pas reçu au moins leur première dose le 15 septembre. "Elles ont été suspendues", poursuit-elle, espérant qu’un "certain nombre d’entre elles entre temps se seront fait vacciner et pourront reprendre leur service".

Pour les résidents, la campagne de vaccination se poursuit, indique Sophie Boissard."J’ai bon espoir qu’on ait terminé cette nouvelle campagne d’ici la fin du mois d’octobre".

5 000 recrutements en CDI sont prévus cette année chez Korian

"Le marché est tendu", souligne Sophie Boissard, "parce que les besoins n’ont jamais été aussi importants". Le problème, selon elle, tient à la formation : "On ne forme pas assez de professionnels en France (…) Il faut probablement doubler les capacités d’accueil dans les filières de formation, notamment les filières infirmières".

Par ailleurs, depuis ce 1er octobre, dans le secteur public, plus de 500 000 agents hospitaliers ont de meilleures grilles de salaires. "Nous avons anticipé ces augmentations", assure Sophie Boissard : "Elles représentent pour un ou une aide-soignante 200 euros par mois (…) Aujourd’hui, en moyenne, une ou un aide-soignant qui nous rejoint gagne un peu plus de 1900 euros, et après quelques mois, le salaire est autour de 2100 à 2200 euros."

Quant aux conditions de travail, la dirigeante assure qu’elles s’améliorent, alors même que le groupe veut encore améliorer sa rentabilité l’année prochaine : "On a augmenté de 10% le nombre de soignants présents dans nos maisons de retraite depuis deux ans."