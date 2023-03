Réforme des retraites : "À partir de 55 ans, il y a vraiment un changement de regard des employeurs", selon le directeur général de l'APEC

La mesure phare de la réforme des retraites, au cœur aussi de la contestation, c'est évidemment le report de l'âge légal de 62 à 64 ans. Une mesure qui pose la question du travail des seniors. Gilles Gateau, le directeur général de l'APEC, estime que le "regard des employeurs" change au-delà des 55 ans.

Le taux d'emploi des seniors, en France, est un des plus bas d'Europe : 56% des plus de 55 ans, 35% pour les plus de 60 ans. "À partir de 55 ans, il y a vraiment un changement de regard des employeurs. Cela renvoie à des représentations dominantes dans les entreprises. Et je parle bien des cadres," constate Gilles Gateau, le directeur général de l'Association pour l'emploi des cadres (APEC), l'invité éco de franceinfo du lundi 13 mars.

Sceptique sur l'utilité des contrats aidés

Gilles Gateau émet des réserves sur l'idée d'un CDI senior, avancé par les sénateurs de droite. "Il a déjà existé des formules de contrats avec des aides par le passé, ça n'a pas changé fondamentalement la donne," se souvient l'ancien directeur de cabinet du Michel Sapin, ministre du Travail. "Les critères fondamentaux qui fondent le choix d'un recruteur ne sont pas extrêmement rationnels quand il s'agit d'écarter un candidat senior," conclut Gilles Gateau.

Retrouvez l'intégralité de cette interview :