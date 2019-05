Pour Pierre Gattaz, "il faut que les gens aillent voter dimanche"

À quelques heures des élections européennes, l’économie britannique subit un coup de tonnerre, mercredi 22 mai. British Steel est placé en redressement judiciaire. Le deuxième sidérurgiste du pays accuse le Brexit, et ses conséquences économiques. Invité de L’Interview éco, Pierre Gattaz, président de Business Europe, qui regroupe les organisations patronales européennes, en est persuadé : "Le Brexit est une très mauvaise nouvelle pour l’économie britannique et pour l’Europe. Il ne faut pas déconstruire l’Europe, il faut la construire."

L’ancien président du Medef ajoute : "J’entends des gens qui ne veulent plus investir en Grande-Bretagne. (…) L’économie britannique ne s’écroule pas. Mais attention à ce qui va se passer dans les prochains mois. Je suis très inquiet."

Pierre Gattaz appelle les électeurs à aller voter : "Face aux géants chinois et américains, il faut qu’on soit unis et forts".

L’Europe doit porter une vision, un enthousiasme. Elle doit être protectrice, mais elle l’est déjà (…) On a un système de protection social qui fonctionne. Entre l’Etat chinois, très étatiste, et l’Etat américain, très libéral, l’Europe doit se trouver dans un modèle capitaliste, protecteur socialement et protecteur de l’environnement.