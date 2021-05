Pont de l'Ascension : "les réservations ont augmenté de 25% par rapport à 2019" se félicite la PDG de Pap.fr

À la recherche d’autonomie, de tranquillité et de grands espaces après plus d'un an d'épidémie de Covid-19, les Français ont plébiscité le Var, la Charente-Maritime et le Morbihan.