Pétrole : l'Agence internationale de l'énergie propose de rouler moins vite pour consommer moins

Comme réduire rapidement notre consommation de pétrole ? En pleine guerre en Ukraine, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) propose un plan concret, entre les mains des États mais aussi des citoyens. Invité éco de franceinfo, vendredi 18 mars, Fatih Birol, le directeur exécutif de l’AIE, suggère notamment de baisser la vitesse sur les routes pour éviter un "choc" énergétique, alors que les cours du pétrole sont repartis à la hausse, au-dessus de 100 dollars.

"Notre proposition, c’est 10 km/h pour les voitures et les camions, explique-t-il. Si la limite est de 120 km/h, on la passe à 110 km/h. Si on fait ça dans tous les pays occidentaux, en imposant des sanctions à la Russie, on va arriver à de grandes économies de pétrole". L’AIE propose aussi de rendre moins chers les transports en commun, ou encore de développer le télétravail. Selon Fatih Birol, ces mesures, ajoutées les unes aux autres, permettraient d’économiser 2,7 millions de barils par jour.

"S’il n’y a pas de bonne surprise, on pourrait connaître le premier choc énergétique global – pétrole, gaz naturel, électricité. Si on ne prend pas des mesures urgentes, on va être face à un choc." Fatih Birol, directeur exécutif de l'AIE sur franceinfo

Mais ces mesures ne vont-elles pas réduire l’activité et donc la reprise économique ? Non, selon Fatih Birol, qui y voit au contraire une opportunité : "Les mesures que nous proposons vont alléger la charge [financière]. Ainsi, on pourra maintenir l’inflation à un certain niveau. Ces mesures permettraient aussi d’alléger les risques de récession".

L’Europe voudrait se passer totalement du pétrole et du gaz russes à horizon 2027. Un calendrier "réaliste", selon Fatih Birol, pour qui "la Russie a perdu sa crédibilité en tant que partenaire énergéticien fiable. Cet état de fait est irréversible".