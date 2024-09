Paris 2024 : "On a fabriqué et vendu 1,5 million de Phryges", estime le président de Doudou et Compagnie

Vous n'avez pas pu la manquer cet été. La Phryge, mascotte des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, est produite par la société Doudou et Compagnie. Décriée au début, elle est finalement devenue la star de ces Jeux. "C'est la première fois qu'une mascotte a été vendue hors du pays organisateur", assure, mercredi 11 septembre, Alain Joly, président-fondateur de Doudou et Compagnie.

franceinfo : Combien avez-vous vendu de Phryges au total ?

Alain Joly : On en a fabriqué et vendu 1,5 million. On a mis sur le marché 1,5 million de Phryge. On a encore un peu de stock. Donc, voilà, on sera exactement dans les chiffres qui étaient prévus.

Vous attendiez-vous à un tel succès ?

Ah oui, bien entendu.

"Il faut savoir que la mascotte, traditionnellement, est le produit dérivé le plus vendu, dans l'histoire de tous les Jeux." Alain Joly, président-fondateur de Doudou et Compagnie à franceinfo

Je vous prends un exemple : à Tokyo, qui ont été des Jeux un peu particuliers parce que sans public, plus de deux millions de mascottes vendues, et à Pékin, 25 millions de mascottes vendues. Donc on savait que le million serait largement franchi. Le million et demi, c'était a minima ce que nous comptions faire. Et très honnêtement, je pense qu'on va faire beaucoup plus.

Pourtant, l'histoire de la Phryge n'a pas très bien commencé. Elle a été beaucoup moquée, beaucoup décriée.

Finalement, c'est un peu le mal français. On critique et puis à un moment, on est tous d'accord. La Phryge, c'est aussi le produit du rassemblement, c'est aussi le produit de la concorde, c'est le produit qui rassemble athlètes et public, c'est le produit qui est fédérateur. Il n'y avait pas de question sur le succès de la Phryge.

Elle a beaucoup été mise en avant par les réseaux sociaux, par le Comité olympique aussi, sur les sites de compétition, avec cette Phryge qui se baladait autour des sites. Pensez-vous que ça a contribué à son succès ?

Bien sûr. Surtout, il y a eu cet accélérateur durant les Jeux paralympiques. Les Phryges ont été remises. On a eu l'honneur, la chance de fabriquer des Phryges pour les médaillés d'or, d'argent, de bronze, qui ont été remises aux champions médaillés, 5 400 et quelques champions médaillés. Médaillés olympiques et médaillés paralympiques. Il y avait une petite organisation qui faisait que sur les podiums, l'affiche officielle serait remise pendant les Jeux olympiques et la Phryge officielle serait remise pendant les Jeux paralympiques.

Quelle est la part de Phryges que vous avez vendues dans les boutiques officielles et sur votre site internet ?

Sur 1,5 million, je pense qu'il y a à peu près un tiers qui a été vendu par les boutiques officielles. Et un million qui ont été vendues, tous réseaux. Beaucoup les réseaux touristiques. Paris a été quand même le point catalyseur des ventes de Phryges. Clairement, et on est très clair, les très grosses ventes se sont faites à partir de l'ouverture des Jeux.

La Phrayge était vendue dans les boutiques officielles à 25 euros. Quelle part rentre dans les poches de Doudou et Compagnie ?

Chaque Phryge vendue a participé à financer un peu les Jeux olympiques, une partie aux distributeurs : boutiques officielles ou nos clients distributeurs, 5 000 points de vente pour les Phryges en France, c'est énorme ! Je précise quand même, chose très importante, que c'est la première fois qu'une mascotte a été vendue en dehors du pays organisateur.

"Un chiffre qui est juste un peu interpellant : on a vendu 125 000 phryges en Chine". Alain Joly, président-fondateur de Doudou et Compagnie à franceinfo

Sachant que vous avez quand même produit une partie des Phryges en Chine…

En Chine et en France. C'est un produit de culture, d'héritage français et on a été la vendre en Chine. Nous la fierté, elle vient aussi de ce challenge qu'on s'était imposé parce que ce n'était pas évident.

Quelle est la part de la production en France ?

Une Phryge, une peluche, c'est une heure de travail. Donc, pour arriver à avoir un produit populaire et avoir un prix à la portée de tous, il fallait avoir des produits qui soient produits dans notre usine en Chine, puisque nous avons une usine en Chine, et des produits qui soient produits dans notre usine en France, à La Guerche-de-Bretagne.

"On a produit plus de 35% de Phryges en France. C'est juste extraordinaire." Alain Joly, président de Doudou et Compagnie à franceinfo

"Seulement" 35%…

Non mais c'est extraordinaire. Aujourd'hui, la production française de jouets en peluche, c'est peut-être 2%. Il a fallu réindustrialiser. Il a fallu reformer des équipes. On est parti de zéro.

Ce que vous êtes en train de dire, c'est que ce n'est pas si simple de produire une peluche à 25 euros en France.

C'est juste invraisemblable, pour une question de compétitivité. Il a fallu faire un énorme effort sur nos marges parce que clairement, on s'est adaptés aux prix perçus par le produit : 24,90 euros pour la peluche fabriquée en Chine et la peluche made in France était à 39 euros avec une mémoire de forme.

Quelle est la part des bénéfices pour Doudou et Compagnie, après cet énorme exploit commercial ? Avez-vous une estimation ?

Un bénéfice d'image extraordinaire. Je pense que le groupe Doudou et Compagnie, aujourd'hui, est un groupe qui a réussi son challenge et qui est connu dans le monde entier. On produit à peu près 50% des doudous qui sont vendus à la naissance. Donc, déjà, on avait une bonne notoriété. La Phryge nous a amené bien sûr une accélération de notre chiffre d'affaires. Clairement, on va faire une année 2024 avec un pourcentage de chiffre d'affaires en grosse accélération. Mais surtout, on a trouvé beaucoup de nouveaux clients, clairement. On a démontré ce savoir-faire français dosé sur un modèle qui n'était pas évident. Un bonnet phrygien qui devient le produit le plus vendu en peluche durant l'été, c'est extraordinaire. Et surtout, faire savoir qu'on est capable de produire en France.

Peut-on commander la Phryge pour Noël ?

Bien entendu, on continue à produire des Phryges. Et au pied du sapin, il pourra y avoir des Phryges sans problème.

La Phryge fera-t-elle partie de la parade samedi ?

Bien entendu. La Phryge et son bonnet.